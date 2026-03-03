李대통령 "필리핀과 조선·원전·AI 신성장 전략 분야 협력 확대"

마르코스 대통령과 정상회담 공동언론발표

"통상·인프라·방산 실질적 협력 더욱 공고히

교역·투자, FTA 기초 확대…기업 고충 해소

軍현대화 사업 참여·신규 원전 협력 파트너

핵심 광물·공급망 실질 협력도 더옥 확대"

[마닐라=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 3일(현지시간) "페르디난드 로무알데스 마르코스 주니어 필리핀 대통령과 전략적 동반자 관계를 토대로 통상·인프라·방산 분야에서 실질적 협력을 더욱 공고히 하고 조선·원전·인공지능(AI) 신성장 전략 분야까지 협력을 확대하기로 했다"고 밝혔다.

필리핀을 국빈 방문한 이 대통령은 이날 오후 마르코스 대통령과 수도 마닐라 말라카낭궁에서 정상회담 후 공동 언론발표를 했다. 이 대통령은 "급변하는 경제·안보 환경을 함께 대응하며 공동 번영의 길을 모색해 나갈 것"이라고 강조했다.

[마닐라=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 3일(현지시간) 오후 필리핀 마닐라 말라카낭궁에서 페르디난드 로무알데스 마르코스 주니어 필리핀 대통령과 양해각서 교환식을 진행하고 있다. [사진=KTV] 2026.03.03 pcjay@newspim.com

회담 주요 성과에 대해 이 대통령은 "양국 간 교역·투자가 한-필리핀 자유무역협정(FTA)에 기초해 더욱 확대될 수 있도록 하고 기업들의 애로 사항을 획기적으로 해소했다"며 "2024년 한-필리핀 FTA 발효 이후 한국의 필리핀 투자가 5배 이상 증가하며 교역과 투자가 점차 늘어나는 추세"라고 설명했다.

이 대통령은 "오늘 체결된 지식재산과 농업 분야 협력 양해각서(MOU)가 각 분야별 기업의 진출을 더욱 촉진하고 역내 교역과 투자를 활성화하며 FTA의 활용도를 제고하는 데 크게 기여할 것"이라고 기대했다.

또 이 대통령은 "인프라·방산 전략적 산업 분야에서 협력을 더욱 강화하기로 했다"며 "마르코스 대통령이 역점을 두고 추진 중인 인프라 산업 관련 정책을 적극 지지한다. 한국도 긴밀히 동참하겠다"고 밝혔다.

이재명 대통령이 3일(현지시간) 필리핀 마닐라 말라카냐궁 본관에서 페르디난드 로무알데스 마르코스 주니어 필리핀 대통령과의 정상회담 이후 공동언론발표를 하고 있다. [사진=KTV]

특히 이 대통령은 "방산물자 조달 관련 시행 약정에 기초해 한국 방산 기업이 필리핀군(軍) 현대화 사업에 적극 참여하도록 함께 지원하겠다"고 강조했다.

이 대통령은 "조선과 원전, 공급망, AI·디지털 등 신성장 분야에서 양국 간 협력을 더욱 확대하기로 했다"며 "선박 건조량 기준 각각 세계 2위와 4위인 조선 강국으로서 조선 협력의 잠재력은 무궁무진하다"고 강조했다. 이 대통령은 "양국이 힘을 모을수록 조선 산업의 경쟁력은 강화되고 공동 성장의 시너지 효과를 창출할 것"이라고 기대했다.

원전 분야와 관련해 이 대통령은 "필리핀 바탄원전 재개 타당성 조사 결과와 신규 원전 사업 도입 협력 MOU를 기초로 양국은 최적의 원전 협력 파트너로 자리매김하게 될 것"이라고 강조했다.

이 대통령은 "한국은 첨단 기술을, 필리핀은 풍부한 광물 자원을 보유하고 있다는 점에서 핵심 광물 분야에서도 이상적인 파트너"라며 "이번에 체결된 핵심 광물 협력 MOU에 기반해 핵심 광물과 공급망 관련 실질 협력을 더욱 확대하기로 했다"고 설명했다.

이 대통령은 "디지털 협력 MOU를 기초로 양국 간 과학 기술 협력을 AI와 차세대 통신 인프라 분야로 확대한다"며 "이는 필리핀의 디지털 전환을 가속화하고 대한민국의 'AI 3대 강국' 비전을 실현할 든든한 주춧돌이 될 것"이라고 말했다.

국민 교류 증진을 위한 한국어와 문화협력 MOU도 맺었다. 이 대통령은 "한국어 보급을 확대하고 인적 교류를 더욱 늘려 가기로 했다"며 "마르코스 대통령은 필리핀에 방문 또는 거주하는 한국 국민의 생명과 안전을 보호하기 위해 정부 차원에서 최선을 다하겠다고 했다"고 밝혔다.

초국가 범죄 대응에도 손을 모은다. 이 대통령은 "필리핀 경찰서 내 '코리안 헬프 데스크'를 설치하는 등 한국 국민을 보호하기 위한 필리핀 정부의 노력에 다시 한번 감사의 말씀을 드린다"며 "경찰 협력 MOU에 기초해 한국과 필리핀이 초국가 범죄 대응과 근절을 위해 더욱 긴밀히 협력할 수 있기를 기대한다"고 밝혔다.

이재명 대통령이 3일(현지시간) 필리핀 마닐라 말라카냐궁 본관에서 페르디난드 로무알데스 마르코스 주니어 필리핀 대통령과의 정상회담 이후 공동언론발표를 하고 있다. [사진=KTV]

이 대통령은 "한국은 필리핀의 올해 아세안(ASEAN) 의장국 활동을 적극 지원할 것"이라며 "우리 두 정상은 올해 의장국 주제인 ▲평화·안보 ▲번영의 회랑 ▲역량 강화와 함께 한-아세안 CSP 비전인 ▲꿈과 희망을 이루는 조력자(Contributor) ▲성장과 혁신의 도약대(Springboard) ▲평화와 안정의 파트너(Partner)를 연계해 시너지 효과를 창출하도록 노력하기로 했다"고 설명했다.

이 대통령은 "양국 수교 77주년을 맞이하는 기념비적인 날, 오랜 친구이자 핵심 우방 국가인 필리핀을 방문할 수 있어 더욱 뜻깊다"며 "오늘 회담을 계기로 양국 간 우정과 협력이 더욱 깊어지고 양국이 '미래 핵심 파트너'로 도약할 수 있기를 기대한다"고 희망했다.

pcjay@newspim.com