SK인텔릭스, iF 디자인 어워드 2026서 '나무엑스' 등 5개 제품 본상 수상

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = SK인텔릭스는 세계 3대 디자인 어워드로 꼽히는 'iF 디자인 어워드(International Forum Design)'에서 총 5개 제품이 제품 디자인(Product Design) 부문 본상을 수상했다고 3일 밝혔다.
1953년 독일 인터내셔널 포럼 주관으로 시작된 'iF 디자인 어워드'는 ▲제품 ▲패키지 ▲커뮤니케이션 ▲콘셉트 ▲인테리어 ▲건축 ▲서비스 디자인 ▲사용자 경험(UX) ▲사용자 인터페이스(UI) 등 총 9개 부문에서 디자인 차별성과 영향력 등을 종합적으로 평가해 매년 우수 제품을 선정해 시상하고 있다.
SK인텔릭스의 올해 수상 제품은 나무엑스(NAMUHX)와 정수기 3종이다. 특히 나무엑스는 본체 'A1'과 '에어 센서(Air Sensor)'가 동시에 수상 제품으로 선정됐다.
나무엑스는 자율주행과 100% 음성 컨트롤 기반 에어 솔루션, 비접촉식 바이탈 사인 체크 등 첨단 기능을 하나의 디바이스에 통합한 초지능형 AI 웰니스 플랫폼이다. SK인텔릭스는 한국 전통 미학을 대표하는 달항아리의 조형미를 현대적으로 재해석한 디자인과 공간 친화적 설계, 직관적인 사용자 경험을 구현한 완성도 등이 종합적으로 인정 받았다고 설명했다.
한편 나무엑스는 최근 세계 최대 IT·가전 전시회인 CES(Consumer Electronics Show)에서 혁신상을 수상하며 AI(인공지능) 기술력과 디자인 경쟁력을 인정받았다. 이를 기반으로 오는 5일까지 스페인 바르셀로나에서 열리는 세계 최대 모바일 전시회 'MWC 2026(Mobile World Congress 2026)'에 참가해 글로벌 시장 공략에 나섰다.
SK인텔릭스 관계자는 "전 사업 영역에서 세계 최고 수준의 경쟁력을 확보하기 위해 투자를 지속하고 있다"며 "차별화된 기술과 디자인 철학을 바탕으로 고객의 일상을 더욱 건강하고 풍요롭게 만드는 AI 웰니스 플랫폼 기업으로 도약하겠다"고 말했다.
