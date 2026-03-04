[중국증시 데일리 이슈(3.4)] 양회 개막, 2월 PMI, 태양광 모듈 이용 효율 확대, 2월 A주 신규 계좌수 감소, 상장사 뉴스 등

이 기사는 3월 4일 오전 00시30분 '해외 주식 투자의 도우미' GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 9000여 해외 종목의 프리미엄 기사를 보실 수 있습니다.
[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = 중국 관영 증권시보(證券時報)와 중국 유력 경제매체 거룽후이(格隆匯)에 따르면, 3월4일 중국증시에 영향을 미칠 수 있는 핵심 이슈는 다음과 같이 요약된다.
◆ 정책·경제·산업별 주요 이슈
1. 양회 개막, 올해 성장률 4.5~5.0% 목표
중국 최대 연례 정치행사인 양회(兩會, 정협+전인대)가 4일 중국인민정치협상회의(정협)을 시작으로 막을 올린다.
관전 포인트는 5일 열리는 전국인민대표대회(전인대) 정부 업무보고에서 공개될 중국의 연간 경제 성장률 목표치와 재정∙통화정책 방향, 그리고 중점 육성 산업방향이다.
현지 전문기관은 올해는 성장률 목표치를 4.5~5.0% 수준으로 조정할 것으로 예상했다.
2. 2월 공식 및 레이팅독 PMI 발표
4일 중국 국가통계국은 2월 공식 제조업 PMI(구매관리자지수)와 건설∙서비스업 경기를 반영하는 비제조업 PMI를 발표한다. 같은 날 레이팅독(RatingDog) 제조업 및 서비스업 PMI 2월 데이터도 공개된다.
3. 태양광 모듈 종합이용량 25만톤으로 확대
중국 공업정보화부 등 6개 부처는 태양광 모듈 종합 이용을 촉진하기 위한 지도 의견을 발표했다.
2027년까지 태양광 모듈의 친환경 생산 수준을 한층 높이고, 재생 원료 사용 비율을 효과적으로 끌어올리며, 모듈 폐기 평가 기준 및 검사·측정 방법을 정비하는 등으로 태양광 모듈 종합 이용 누적 처리량을 25만 톤까지 끌어올린다는 목표를 제시했다.
2030년까지는 태양광 모듈 종합 이용 관련 기술·장비 수준을 한층 더 높이고, 산업의 혁신·발전 역량을 강화하며, 종합 이용 제품의 응용 분야와 방식을 지속적으로 확대해, 폐기 태양광 모듈 종합 이용 체계를 구축할 계획이다.
4. 2월 A주 신규계좌 수, 전달 대비 49%↓
3일 상하이증권거래소가 2월 신규 계좌 개설 데이터를 공개했다.
A주 신규 계좌 수는 252만3000개로 전년 동기 대비 11% 감소했고, 올해 1월의 491만5800개와 비교하면 49% 줄었다.
◆ 중국증시 상장사 뉴스
1. 시누크(600938.SH/0883.HK) : 중국 국영 정유업체. 미국-이란 무력 충돌 이슈로 최근 2연속 상한가를 기록한 것과 관련해, 단기 유가 변동에는 상당한 불확실성이 존재한다고 밝힘.
2. 시노펙(600028.SH/0386.HK) : 중국 국영 정유업체. 지정학적 요인 등 영향으로 국제 유가 흐름에는 많은 불확실성이 존재한다고 밝힘.
3. 중만석유(603619.SH) : 중국 정유업체. 지정학적 갈등 등 복합 요인으로 향후 유가 변동에 상당한 불확실성이 있다고 밝힘.
4. 준유주식(002207.SZ) : 신장 카라마이시 국자위 산하의 국영 석유 서비스 업체. 자사와 자회사 모두 원유·가스 생산 사업은 물론 해외 사업에도 관여하고 있지 않다고 밝힘.
5. 초상기선(601872.SH) : 중국 해운업체. 회사의 유조선 등 일부 선박이 페르시아만 항로를 드나들고 있어 상당한 안전 리스크 등에 직면해 있다고 밝힘.
6. 광휘에너지(600256.SH) : 신장자치구의 최대 민영 천연가스 기업. 중동 지역의 지정학적 긴장이 고조되면서 회사 주력 제품과 관련된 석탄, 석유·가스 및 관련 화학제품의 공급 전망에 큰 변화가 발생했다고 밝힘.
7. 연광그룹(600188.SH/1171.HK) : 석탄 채굴 및 가공업체. 최근 국제 에너지 가격 변동으로 메탄올 등 화학제품의 국제 공급 상황이 변화할 수 있다고 밝힘.
8. 백유존저과기(688525.SH) : 반도체 메모리 제품 연구개발 업체. 1~2월 순이익이 전년 동기 대비 921.77%~1086.13% 증가할 것으로 예상된다고 공지함.
9. 중유공정(600339.SZ) : 석유 엔지니어링 건설 기업. 국제 유전·가스전 엔지니어링 시장은 지정학적 요인 등 복합적인 이유로 일정한 불확실성이 존재한다고 밝힘.
