[패치노트] 세븐나이츠 리버스·아이모·검은사막 모바일

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 넷마블은 수집형 RPG <세븐나이츠 리버스>가 삼성전자와 협업해 갤럭시 S26 시리즈 전용 스페셜 테마를 출시했다고 3일 밝혔다. 이번 테마는 인기 캐릭터 '아이돌 연희'를 콘셉트로 제작됐으며 전용 아이콘·배경화면·벨소리 등을 포함한다. 4월 30일까지 구매 인증 후 다운로드할 수 있다. 이를 기념해 4월 7일까지 삼성스토어 홍대점에서 NFC 카드 태깅 이벤트가 진행되며 네이버 라운지 댓글 참여자 중 100명에게 모바일 문화상품권을 증정하는 온라인 이벤트도 열린다.
컴투스는 모바일 MMORPG '아이모'가 삼겹살 데이(3월 3일)와 서비스 20주년 전야제를 맞아 한돈 브랜드 '도드람'과 협업을 진행한다고 밝혔다. 3월 10일까지 출석 이벤트 '캔돈: 도약이의 준비일지'를 열어 한정 코스튬과 소모성 아이템을 제공하며, 12일부터는 제휴 코스튬 '도약이의 요리사 복장'을 선보인다. 또한 카카오톡 채널 추첨, 출석 및 인증 이벤트, SNS 인증 이벤트를 통해 실물 '도드람 캔돈 삼겹살' 경품을 증정한다. 이와 함께 '아이모X도드람 캔돈' 한정 상품이 도드람몰과 네이버 브랜드스토어에서 판매된다.
펄어비스는 검은사막 모바일의 대규모 개편인 '리마스터' 1차 업데이트를 3일 진행했다. 이번 업데이트는 그래픽 SSR 적용, 최대 120FPS 지원, 시야·인물·사물 표현 향상과 UI 위치·크기 조정, 실행 취소/재실행, 가이드 표시 기능 추가 등 쾌적한 플레이 환경 개선에 초점을 맞췄다. '리마스터 시즌'에서는 보상 상향과 빠른 성장을 지원해 시즌 졸업 시 장비 5종 확정 강화권 상자를 지급하고 신규 모험가는 성장일지 완료 시 전투력 6만 수준까지 육성 가능하다. PC 전용 클라이언트를 출시해 4월 28일 09시까지 접속만 해도 각종 소모품과 입장권을 제공하며 신규 서버 '쿠툼' 오픈과 함께 6월 2일 09시까지 필드 경험치·아이템 드롭, 각종 보상을 2배로 제공하는 핫타임 이벤트를 진행한다.
origin@newspim.com