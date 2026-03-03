신정훈 의원, 광주서 통합시장 출마 선언…"1인당 소득 5만 달러"

[광주·무안=뉴스핌] 박진형 기자 = 신정훈 더불어민주당 의원이 전남광주특별시 초대 시장 선거 출마를 공식 선언했다.
신 의원은 3일 광주시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "전남광주특별시를 중앙의 지시를 수행하는 하위 단위를 넘어 준연방제 수준의 분권형 자치정부로 만들겠다"고 밝혔다.
그는 "통합이 단순한 행정구역 결합이나 중앙 권한의 광역 이전에 머물러선 안 된다"며 "광역 권한을 시·군·구와 시민에게 단계적으로 돌려주는 구조를 행정으로 완성하겠다"고 말했다.
신 위원장은 전남광주특별시를 '신남방 경제중심도시'로 육성하겠다는 비전도 제시하면서 "임기 내에 인구 350만 특별시, 1인당 소득 5만 달러, 300조원 투자 기반을 완성해 청년이 돌아와 창업하고, 세계 기업이 투자하는 도시로 만들겠다"고 공약했다.
핵심 전략으로 ▲해상풍력·태양광·수소·인공태양 연구를 연계한 '에너지 통합 산업벨트' 구축 ▲철강·석유화학 산업의 친환경 고도화 ▲스마트농업·해양바이오 기반 글로벌 농생명 산업 육성 ▲AI 기반 전 산업 디지털 전환 등을 제시했다.
광주권·동부권·서부권을 3대 산업 축으로 재편하고 '1시간 경제권'을 완성하겠다는 구상도 밝혔다.
광주공항 이전 부지에 'AI 로봇산업 캠퍼스'를 조성하고, 충장로를 글로벌 E-스포츠 문화산업단지로 전환하겠다는 계획이다.
통합기금을 기반으로 1조원 규모의 청년 창업·도전 펀드도 조성해 창업 붐을 일으키겠다는 목표도 내세웠다.
정부의 4년간 20조원 재정 지원에 대해서는 '전남광주통합시 투자전략위원회'를 구성해 투자 우선순위를 공개적으로 결정하겠다고 밝혔다.
통합 청사의 주 소재지 관련해선 "통합 시장의 첫 갈등 과제가 어디로 출근해야 할지 부담을 떠안아야 하나"라며 "그 전에 중립적인 인사로 구성된 숙의 기구를 만들어서 결정해야 한다"고 말했다.
bless4ya@newspim.com