가스안전공사, 중동사태 긴장 고조에 "안전관리 비상대응 강화"

원유 도입 리스크·유지보수 공백 최소화
[세종=뉴스핌] 최영수 기자·김하영 인턴기자 = 한국가스안전공사(사장 박경국)가 중동지역 정세 불안정에 따라 대응책을 강화한다.
가스안전공사는 국내 정유 및 석유화학 산업 가스사고 예방을 위한 '안전관리 비상대응 활동'을 강화한다고 3일 밝혔다.
가스안전공사는 '대체 원유 도입 리스크 해소', '설비 유지보수 공백 최소화'를 아우르는 선제적 대응방안 수립 후 즉각 실행에 도입한다. 호르무즈 해협 통항 위협 및 해상 물류 차질로 인해 원유 수급 불확실성이 커진 탓이다.
이에 국내 정유·석유화학 플랜트 현장의 '설비 정상가동 여부'가 관건으로 떠올랐다. 가스안전공사는 ▲대체 원유 도입에 따른 배관 및 증류탑의 설비 부식 심화 ▲원유 도입 수급 차질로 잦은 공정 가동·정지 증가 ▲물류망 교란으로 설비 핵심 부품 수급 지연 등 여러 리스크가 있다고 분석했다.
가스안전공사는 변경요소관리 절차를 준수하고, 맞춤형 위험성평가를 실시할 예정이다. 또한 전문가들로 구성된 기술 인력을 특정제조시설에 집중 배치하는 '현장기술지원'도 확대 운영할 계획이다.
박경국 한국가스안전공사 사장은 "중동 정세 불안에 따른 수급 및 물류 차질이 안전사고로 이어지지 않도록 철저한 대비가 필요한 시점"이라며, "국가 핵심 기반시설의 안전을 완벽히 수호할 것"이라고 말했다.
