르노코리아, 지난달 3893대 판매…수출은 두 자릿수 증가

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 르노코리아는 지난 2월 한 달 동안 내수 2000대, 수출 1893대로 전년 대비 36.2% 감소한 3893대의 판매 실적을 거뒀다고 3일 밝혔다. 내수는 전년 동월 대비 59% 감소했지만 수출은 55.4% 증가했다.
르노코리아의 지난달 내수 실적을 견인한 중형 SUV '그랑 콜레오스'는 1474대가 판매됐다. 그랑 콜레오스는 넉넉한 실내 공간과 효율적인 연비, 첨단 편의·안전 기능, 뛰어난 차제 안전성 등으로 고객들로부터 높은 만족도를 얻고 있다.
르노코리아의 새로운 E세그먼트 크로스오버 '필랑트'는 2월 말까지 누적 계약 대수가 약 7000대로 3월 둘째주부터 고객 인도 예정이다.
르노 필랑트는 세단과 SUV의 장점을 결합한 모델로 파격적이고 카리스마 넘치는 디자인과 프리미엄 테크 라운지 콘셉트의 실내 공간, 최고 출력 250마력로 업그레이드된 하이브리드 E-Tech 파워트레인, AI 기반의 첨단 커넥티비티 서비스가 특징이다.
쿠페형 SUV '아르카나'는 지난달 336대가 판매됐다. 이중 준중형 세단 가격대인 2300만 원부터 만나볼 수 있는 아르카나 1.6 GTe가 285대로 약 85%의 판매율을 점했다.
프랑스에서 생산해 국내 시장에 999대 한정으로 지난해 8월부터 판매해 온 준중형 전기 SUV '세닉 E-Tech 100% 일렉트릭(세닉 E-Tech)'은 지난달 150대의 판매 실적을 올리며 모든 판매 물량이 소진됐다.
'2024 유럽 올해의 차'를 수상한 바 있는 세닉 E-Tech는 국내 시장에서도 한국자동차전문기자협회(AWAK) 선정 '2026 올해의 전기 크로스오버' 및 한국자동차기자협회(KAJA) 선정 '2026 올해의 수입차'를 수상했다. 이를 통해 르노코리아는 국내 생산 모델은 물론 수입 판매 모델까지 상품성을 객관적으로 인정 받았다.
르노코리아의 지난 2월 수출은 그랑 콜레오스 847대, 아르카나 546대와 함께, 폴스타의 전기 퍼포먼스 SUV '폴스타 4'의 북미 수출 물량 500대도 선적을 마쳤다.
