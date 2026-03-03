한국GM, 지난달 3만6630대 판매…수출로 버텼다

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = GM한국사업장(한국GM)은 지난 2월 총 3만6630대(내수 927대, 수출 3만5703대)를 판매했다고 3일 밝혔다.
한국GM은 2월 해외 시장에서 총 3만5703대를 판매했다. 특히, 쉐보레 트레일블레이저(파생모델 포함)의 해외 판매가 전년 동월 대비 7.8% 증가한 1만3004대를 기록했다.
쉐보레 트레일블레이저는 스포티하고 세련된 외관과 강력한 엔진 라인업을 통해 안정적인 주행 성능을 제공해 실용성과 스타일을 고루 갖춘 모델로 평가를 받고 있다. 특히 2026년형 트레일블레이저 라인업에 차체 전반에 깊고 정제된 분위기의 블랙 색상을 적용한 미드나잇 블랙 에디션이 올해 2월 추가되며 고객의 선택 폭을 더욱 넓혔다.
또 쉐보레 트랙스 크로스오버(파생모델 포함)가 같은 기간 해외 시장에서 2만2699대 판매됐다. 쉐보레 트랙스 크로스오버는 세단의 민첩한 주행성과 SUV의 실용성을 결합해 넉넉한 실내 공간과 편의·안전 사양 등 뛰어난 공간 효율성과 사용자 편의성을 갖춘 CUV다. 2026년형 모델에는 RS 미드나잇 에디션과 신규 외장 색상을 추가하고, 무선 소프트웨어 업데이트 기능과 강화된 운전자 보조 시스템을 적용해 상품성을 강화했다.
한국GM은 2월 한 달 동안 내수 시장에서 총 927대를 판매했으며, 이 가운데 쉐보레 트랙스 크로스오버가 771대 판매되며 실적 전반을 견인했다.
GM 한국사업장 영업·서비스·마케팅 부문 구스타보 콜로시(Gustavo Colossi) 부사장은 "트랙스 크로스오버, 트레일블레이저 등 쉐보레 브랜드의 전략 모델들에 대한 꾸준한 관심이 글로벌 시장의 높은 수요로 이어지고 있다"며 "본격적인 봄 시즌에 진입하는 3월을 맞이해 특별한 프로모션을 마련한 만큼, 이를 통해 쉐보레 브랜드 제품만의 상품성과 경쟁력을 직접 체감할 수 있는 기회를 확대해 나가겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com