신약개발 최고 권위 '제5회 임성기연구자상' 대상 김형범 교수 수상

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 한미그룹 창업주 임성기 선대 회장의 신약개발에 대한 철학을 계승하기 위해 제정된 '임성기연구자상'의 다섯 번째 시상식이 열렸다.
임성기재단은 지난 2일 서울 방이동 한미C&C스퀘어(Hanmi C&C Square)에서 '제5회 임성기연구자상 시상식'을 개최했다고 3일 밝혔다.
임성기연구자상은 의약학 및 생명공학 분야에서 혁신적인 성과를 거두며 국내 신약개발의 토대를 닦은 우수 연구자를 발굴하고 시상하는 국내 최고 권위의 연구자상이다.
올해 대상은 유전자 분석 및 정밀의학 분야에서 우수한 성과를 낸 연세대학교 의과대학 약리학교실 김형범 교수가 받았다. 김 교수에게는 상패와 상금 3억원이 수여됐다. 만 45세 미만 연구자에게 주어지는 젊은연구자상은 강원대학교 약학대학 한용현 교수가 수상했으며, 상패와 상금 5000만원이 전달됐다.
이날 시상식은 최근 방이동 한미그룹 사옥 뒤편에 건립된 신사옥 '한미C&C스퀘어'에서 열려 의미를 더했다. 한미C&C스퀘어는 지하 5층, 지상 13층 규모로, 임직원 업무 공간을 포함해 사내 어린이집과 체육시설 등 임직원 복지를 위한 다양한 시설을 갖추고 있다.
행사에는 한미그룹 송영숙 회장을 비롯한 임성기 선대 회장 가족과 한국과학기술한림원 정진호 원장, 대한의학회 이진우 회장 등 주요 인사 70여 명이 참석했다. 시상식은 송도예수소망교회 김영신 목사의 축복기도를 시작으로 내·외빈 축사와 바리톤 김동원의 축하 공연 순으로 경건하면서도 격식 있게 진행됐다.
임성기재단 김창수 이사장은 "올해 수상자들의 연구는 유전자 기반의 정밀의학과 염증질환 타겟 신약개발의 새로운 가능성을 제시한 의미 있는 성과"라며 "임성기재단은 앞으로도 연구자들이 안정적인 환경에서 연구에 전념할 수 있도록 지속적인 지원을 이어가겠다"고 말했다.
