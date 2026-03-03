정교유착 합수본, 국민의힘 중앙당사 압수수색 재개

[서울=뉴스핌] 이바름 기자 = 정교유착 의혹을 수사하는 검·경 합동수사본부(본부장 김태훈 대전고검장)가 3일 국민의힘 중앙당사에 대한 압수수색에 나섰다. 지난달 27일에 이어 두 번째다.
법조계에 따르면 정교유착 합수본은 이날 오후 2시쯤부터 서울 영등포구에 위치한 국민의힘 중앙당사 대상으로 압수수색을 진행하고 있다.
앞서 합수본은 지난달 27일 오전 국민의힘 중앙당사와 국민의힘 당원 명부를 관리하는 데이터베이스(DB)업체에 대한 압수수색을 시도했으나, 국민의힘 당직자들의 거센 저지로 11시간만에 현장에서 철수한 바 있다.
이날 합수본의 강제수사는 국민의힘이 '사법개혁 3법'에 반대하며 청와대까지 행진하는 '자유민주헌정 수호 국민대장정 도보투쟁'에 맞춰 진행됐다.
합수본은 지난 2021년 진행된 국민의힘 대선 경선과 2024년 국회의원총선거 당시 신천지 신도들의 집단 당원 가입 의혹을 수사하고 있다.
합수본은 신천지가 국민의힘의 정상적인 당원 관리와 경선 등 의사결정 업무를 방해했다고 보고 정당법 위반 및 업무방해 혐의를 적용해 수사 중이다.
합수본은 지난 1월 30일 경기 과천시에 있는 신천지 총회 본부, 경기 가평군 고성리 소재 평화연수원(평화의 궁전) 등에 대한 압수수색을 진행한 바 있다.
