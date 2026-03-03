LG전자, 휘센 에어컨 사전점검 서비스 한 달간 운영

출장비·점검비 무료로 고객경험 차별화

필터·배수 호스 위생 등 전수조사 실시

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = LG전자가 여름철 무더위에 대비해 오는 31일까지 한 달간 에어컨 사전점검 서비스를 진행한다고 3일 밝혔다.

에어컨은 오랜 기간 사용하지 않으면 내부 필터에 먼지가 쌓이거나 냉매 순환이 원활하지 않을 수 있다. 사전점검을 받으면 냉방 성능 유지, 전력 소모 최소화, 깨끗한 공기질 확보 등 최적의 컨디션으로 유지할 수 있어 사용량이 많아지는 성수기에도 쾌적하고 편리하게 제품을 사용할 수 있다. 지난해 사전점검을 신청한 고객 수는 전년 대비 20% 이상 증가했을 정도로 꾸준히 좋은 반응을 얻고 있다.

LG전자의 에어컨 사전점검 서비스는 전문 엔지니어가 직접 에어컨의 냉방 성능, 냉매 상태, 전원 및 배선 연결, 필터 및 배수 호스 위생 상태 등을 AI 기술을 활용해 점검한다. [사진=LG전자]

사전점검 신청은 LG전자 홈페이지 또는 고객센터(1544-7777)를 통해 가능하며, 출장비와 점검비는 모두 무료다. 부품 교체나 냉매 주입이 필요한 경우, 별도 비용이 발생할 수 있다.

사전점검을 신청하면 LG전자 전문 엔지니어가 고객의 가정을 방문해 에어컨의 냉방 성능, 냉매 상태, 전원 및 배선 연결, 필터 및 배수 호스 위생 상태 등을 AI 기술을 활용해 점검한다. 'LG 스마트 체크(LG SMART CHECK)' 앱으로 제품을 무선으로 연결해 분해하지 않고도 부품을 제어하고 점검한다. 실시간 운전 정보와 과거 데이터까지 분석해 보다 빠르고 정확한 진단을 제공한다.

사전점검 서비스를 받기 번거롭거나 힘든 고객의 경우, 직접 에어컨 상태를 점검할 수도 있다. LG 씽큐 앱의 '스마트진단' 기능은 기사가 방문해 점검한 것과 유사한 수준으로 인버터, 팬 모터, 컴프레서, 압력·온도·전류 센서 등 주요 부품의 작동 상태와 냉매 상태를 점검해 이상 여부를 알려준다.

LG전자는 누구나 쉽게 따라할 수 있도록 홈페이지와 유튜브 채널에 전원 연결 상태 확인, 리모컨 배터리 교체, 실내기 필터 세척 등 필수적인 자가점검 방법을 안내하고 있다. 이밖에 에어컨 내부 및 필터 세척, 열 교환기 고압 세척, 스팀 살균 등 전문적인 에어컨 세척 서비스가 필요한 고객을 위해 10% 요금 할인을 제공하는 '가전 세척 봄맞이 할인 이벤트'도 진행 중이다. 세척 서비스는 LG전자 고객센터와 LG전자 홈페이지에서 신청할 수 있다.

정재웅 LG전자 고객가치혁신부문장 전무는 "AI를 활용한 스마트한 에어컨사전점검으로 서비스에서도 차별화된 고객경험을 제공할 것" 이라고 말했다.

