수자원공사, 정부 지원사업 연계 확대…K-테스트베드 통합 지원 본격화

[세종=뉴스핌] 신수용 기자 = 한국수자원공사(K-water)가 중소·벤처기업을 지원하기 위해 정부 지원사업과 연계를 강화한다.
수자원공사는 지난달 27일 대전 본사에서 76개 참여기관과 '2026년 국가 K-테스트베드 제1회 정기 운영위원회'를 열었다고 3일 밝혔다.
'국가 K-테스트베드'는 2021년 재정경제부(당시 기획재정부) 주관으로 출범한 사업이다. 공공·민간이 보유한 인프라를 중소·벤처기업에 개방해 혁신기술 실증과 판로개척을 지원하는 국가 통합 플랫폼이다. 출범 당시 45개 기관으로 시작해 현재는 76개 기관으로 확대됐다. 현재 총 1489개의 실증 인프라를 통해 기업의 기술 실증을 지원하고 있다.
그간 참여기관은 기관별로 보유 인프라를 개별적으로 지원해 왔다. 이에 수자원공사는 참여기관과 개방 인프라가 확대됨에 따라 인프라 간 연계 활용을 강화하고 지원체계를 체계화하기 위해 올해부터 운영위원회를 정례화하기로 했다.
이번 운영위원회에서는 참여기관 간 통합연계 지원 방안을 논의하고, 올해 연간 사업계획에 대한 의견을 수렴해 주요 추진과제를 확정했다.
올해 주요 과제는 ▲중소·벤처기업 대상 전문가 교육 및 컨설팅 지원 ▲국내외 전시회 공동참여 ▲성과경진대회 개최 ▲정부 지원사업과의 연계 및 해외 실증교류 추진 ▲공식 누리집 고도화 등이다.
한성용 수자원공사 그린인프라부문장 직무대행은 "국가 K-테스트베드를 통해 민관이 함께 중소·벤처기업과 동행하며 성장하는 기반을 공고히 하겠다"며 "운영체계와 제도를 지속 보완하고 정부 지원사업과 연계를 확대해 기업지원 효과를 높여 나가겠다"고 말했다.
