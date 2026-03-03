LIG넥스원, 상반기 대규모 신입·경력 공채 개시

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = LIG넥스원은 2026년 상반기 대규모 공개채용에 나선다고 3일 밝혔다. 이날부터 원서접수를 시작했으며, 오는 18일까지 LIG넥스원 채용 홈페이지(https://lignex1.recruiter.co.kr/)를 통해 지원이 가능하다.
미사일시스템, 전자기전, 레이다, 해양, 무인/로봇, 광정보융합, 위성, AI 등 LIG넥스원 각 사업 분야에서 역량을 펼칠 인재를 선발한다. HW, SW, 기계 부문 연구 개발자를 비롯해 국내외 사업관리, 품질관리, 경영지원 등 다양한 직무 담당자를 선발하는데, 채용 규모는 세 자리수 이상이 될 전망이다. 모집분야별 상세직무 내용은 채용홈페이지 '리쿠르팅 북'을 통해 확인할 수 있다.
입사지원자는 온라인 AI역량검사 및 서류전형을 통과한 후 SW코딩테스트(SW분야)→분야별 실무진 면접→리더 면접을 거쳐 최종 합격자로 선발된다.
LIG넥스원은 K방산에 대한 사회적 관심이 높은 상황에서, 대한민국 방위산업의 미래를 이끌어갈 우수 인재를 적극 유치하기 위해 전국 31개 대학교에서 캠퍼스 리쿠르팅도 함께 진행한다.
한편 LIG넥스원은 전체 임직원 중 연구개발 종사자의 비중이 약 60%에 달하는 'R&D 중심 기업'으로 국내외 사업 확대와 함께 고용인원을 계속해서 늘려가고 있다. 올해 2월 기준 5,748명으로 2년 만에 1,204명이 증가(26%↑)하며, 고용노동부가 발표한 '일자리으뜸기업'으로 3년 연속 선정되기도 했다.
LIG넥스원은 이번 대규모 신규 채용을 통해 빠르게 첨단화‧고도화되고 있는 방위산업 전 분야에 걸쳐 경쟁력을 강화해 나가는 한편 미래 신성장동력 사업을 이끌어갈 핵심인재를 육성해 나갈 계획이다.
