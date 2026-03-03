하이원리조트, '왕과 사는 남자' 촬영지 영월 청령포서 SNS 이벤트

[정선=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원랜드가 운영하는 하이원리조트는 영화 '왕과 사는 남자' 흥행에 발맞춰 주요 촬영지인 강원 영월 청령포에서 리조트 브랜드 홍보를 위한 특별 SNS 이벤트를 진행했다고 3일 밝혔다.
하이원리조트는 지난달 28일부터 이달 2일까지 3일간 영월 청령포 내 특설 홍보부스를 마련하고 방문객을 대상으로 공식 SNS 채널 구독 이벤트를 진행, 3000여명이 참여한 것으로 집계됐다.
이번 행사는 '왕의 이야기는 영월에서, 당신의 이야기는 하이원에서'라는 슬로건 아래, 영화 속 무대인 영월에서 느낀 감동을 인근 하이원리조트에서의 특별한 휴식으로 이어가자는 메시지를 담아 기획됐다.
행사 기간 동안 하이원리조트는 홍보 부스를 찾은 관광객이 유튜브·인스타그램·블로그 등 공식 SNS 채널 가운데 한 곳을 구독하면 리조트 판촉물을 증정하는 이벤트를 진행해 최근 급증한 청령포 방문객들의 대기시간을 더욱 즐겁게 했다는 설명이다.
김영호 강원랜드 홍보실장은 "영화 '왕과 사는 남자'의 인기로 영월을 찾는 관광객이 크게 늘면서 인근 지역 자산을 활용한 연계 마케팅을 기획하게 됐다"며 "앞으로도 인근 지자체와 협력을 강화해 강원 남부권 관광벨트를 공고히 하고 방문객들에게 잊지 못할 경험을 선사하겠다"고 말했다.
