하나금융그룹, 사회혁신기업과 구직자 연계 인턴십 기업 모집

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나금융그룹은 사회혁신기업과 청년·뉴시니어·경력보유여성·장애인 등 구직자를 연계하는 '하나 파워 온 혁신기업 인턴십'의 참여 기업 모집을 시작한다고 3일 밝혔다.
하나금융그룹은 오는 16일까지 프로그램에 참여할 기업들을 모집하고 심사를 통해 선정된 기업들과 연계해 총 250명의 구직자에게 인턴십 기회를 제공할 예정이다.
선정 기업은 3개월 간 인턴십 참여 직원의 급여를 지원 받고, 인턴을 정규직으로 전환 시 추가로 2개월의 인건비를 제공받을 계획이다. 하나금융그룹은 특히 올해는 전년 대비 지원기업 수를 20개 늘리고, 급여 지원금도 10만원 증액해 총 250개 혁신기업에 매월 최대 230만원의 지원금을 제공한다. 또, 참여 기업의 대표자 및 인사담당자에게는 AI 활용 최신 트렌드와 노무 특강, 조직 역량 강화 교육 등을 제공한다.
'하나 파워 온 혁신기업 인턴십' 참여 대상 기업은 ▲(예비)사회적기업 ▲마을기업 ▲ 소셜벤처 ▲협동조합 등으로, 선정된 기업들은 청년·장애인·뉴시니어(5060세대)·경력보유여성(결혼이민여성 포함) 등의 인턴 유형 중 기업의 특성에 맞는 인턴 선발이 가능하다. 이를 통해 다양한 연령과 이력을 가진 인재들이 기업과 함께 성장할 수 있을 것으로 기대된다.
하나금융그룹 관계자는 "'하나 파워 온 혁신기업 인턴십'은 기업과 구직자의 동반성장을 지원하는 프로그램으로, 현재까지 총 935개의 사회혁신기업을 지원하고 고용 취약계층 구직자를 매칭했다"며 "앞으로도 하나금융그룹은 다양한 사회구성원들의 일자리 창출을 위한 사회가치 활동을 적극적으로 펼쳐 나가겠다"고 밝혔다.
