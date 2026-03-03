우리은행, DC·개인형IRP 퇴직연금 신규가입 고객에 이벤트 실시

연간 최대 3만원까지 제공, 월 단위 정산 지급
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 우리은행은 DC(확정기여형)·개인형IRP 퇴직연금 신규 가입 고객을 위해 '우리와 함께할 꿀타임' 이벤트를 6월 30일까지 실시한다고 3일 밝혔다.
이번 행사는 이벤트 기간 중 신규 가입 후 100만원 이상 입금한 고객은 가입 금액 구간에 따라 우리금융 통합멤버십 포인트인 '꿀머니'를 선착순으로 지급받을 수 있다. 꿀머니는 우리WON멤버스 앱을 통해 계좌 입금, ATM 출금 등 현금처럼 사용할 수 있는 실용적인 포인트다.
△100만원 이상 입금한 1만2000명에게 5000원 △1000만원 이상 입금한 2400명에게 1만원 △1억원 이상 입금한 500명에게 2만원 △3억원 이상 입금한 200명에게 3만원의 꿀머니를 선착순으로 각각 제공한다. 개인별 연간 최대 3만원까지 받을 수 있으며, 매월 최종영업일 기준으로 월 단위 정산하여 지급된다.
우리은행은 이번 이벤트를 기점으로 비대면 IRP 수수료 면제 혜택과 맞춤형 자산관리 서비스를 한층 강화해, 연금 가입자가 세액공제는 물론 장기적인 수익 관리까지 효과적으로 챙길 수 있도록 적극 지원할 계획이다.
연금마케팅지원팀 김재민 팀장은 "퇴직연금은 단순한 상품이 아니라 고객의 평생 자산관리 파트너십의 출발점"이라며 "이번 이벤트를 통해 더 많은 고객이 세제 혜택과 체계적인 자산관리 서비스를 경험하시길 바란다. 앞으로도 안정적 노후 준비를 지원하는 다양한 연금 솔루션을 지속 확대해 나가겠다"고 밝혔다.
