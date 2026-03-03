동아제약, 네이버 '헬시페스타' 참여…최대 67% 할인

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아제약은 네이버 공식 브랜드스토어를 통해 건강 카테고리 제품을 한 자리에서 만날 수 있는 네이버 '헬시페스타'에 참여한다고 3일 밝혔다.

오는 8일까지 진행되는 이번 행사에는 오쏘몰, 아일로, 미니막스, 엑스텐드, 셀파렉스 등 주요 브랜드가 참여한다.

동아제약, 네이버 '헬시페스타' 참여 [사진=동아제약]

행사 기간 동안 주요 제품을 최대 67% 할인된 가격에 판매하며, 매일 자정과 오전 10시에 10% 할인 쿠폰을 선착순 지급한다. 3만 원 이상 구매 고객에게는 '비타그란 젤리 오렌지맛(7봉)'을 증정한다.

프리미엄 이너뷰티 브랜드 아일로는 '아일로 뮤신 콜라겐 젤리'를 할인가에 선보인다. 환절기 피부 컨디션 관리에 대한 관심이 높아지는 시기를 고려한 제품이다.

미국 No.1 BCAA 브랜드 엑스텐드는 '엑스텐드 BCAA 30서빙 포도맛'을 전용 쉐이커와 함께 구성해 판매한다. 봄철 야외 활동과 러닝을 준비하는 소비자의 수요를 겨냥했다.

아이 건강 전문 브랜드 미니막스는 전 제품 구매 고객에게 구강 특허 유산균을 함유한 '미니막스 랩 구강솔루션'을 제공한다. 신학기 아이들의 건강한 학교 생활을 돕는 아이템으로 준비하기 좋다.

독일 프리미엄 멀티비타민 브랜드 오쏘몰은 오는 3월 5일 오전 10시 네이버 쇼핑라이브를 통해 소비자들에게 다가갈 계획이다. 봄철 건강 관리에 관심이 높은 소비자라면 주목할 만하다.

프로모션 기간 동안 지난달 출시된 신제품을 특가로 만날 수 있는 론칭 혜택도 마련했다. 청소년 키 성장 건강기능식품 '셀파렉스 포텐셜 키성장'은 최대 21% 할인 판매하며, 웰니스 라이프를 돕는 스틱형 샐러드 '퓨레카 그린즈 워터믹스&퓨레카 그린즈 크런치'는 최대 45% 할인된 가격으로 구매할 수 있다.

동아제약 관계자는 "건강 관리 수요가 증가하는 봄 시즌을 맞아 네이버 헬시페스타에 참여하게 됐다"며 평소 구매를 고심하던 제품이 있다면 이번 기회를 놓치지 않길 바란다"고 말했다.

