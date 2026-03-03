[오늘날씨] 전국 흐리고 곳곳 눈·비...한낮 서울 12도

강원 산지 5~20cm 눈...동해안·산지 5~20mm 비

낮 최고 기온 3~15도

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 화요일인 2일 전국은 오전까지 대체로 흐리고 곳곳에 눈 또는 비가 내리겠다. 낮부터는 기온이 올라가 따뜻한 날씨를 보이겠다.

기상청과 케이웨더에 따르면 이날 한반도는 기압골 영향을 받다가 벗어나 중국 지역에 있는 고기압 가장자리에 들겠다.

'3.1절' 연휴 마지막날인 2일 대구와 경북권 전역에 눈이나 비가 내리겠다. 특히 경북북동산지를 중심으로 많은 눈이 내리는 곳이 있겠고 이들 지역에는 3일 오후까지 이어지겠다.[사진=뉴스핌DB]2026.03.01 nulcheon@newspim.com

전국이 대체로 흐리다가 점차 개겠다. 강원영서는 아침까지 비나 눈이 내리겠고, 경북동부는 아침까지 비가 오겠다. 경북 동해안은 오후까지 비가, 강원영동은 저녁까지 비나 눈이 내리겠다.

예상 강수량은 강원동해안과 산지에 5~20mm, 경북동해안과 경북북동산지 5~10mm다. 강원 내륙, 부산, 울산, 경남, 제주도는 5mm 안팎, 수도권과 경북 내륙은 1mm 안팎이다.

예상 적설량은 강원 산지에는 5~20cm, 강원 내륙은 1~5cm다. 동해안과 경북산지, 경기북동부 지역은 1cm 미만이다.

아침 최저기온은 0~10도다. 지역별로는 ▲서울 2도 ▲인천 0도 ▲춘천 0도 ▲강릉 3도 ▲대전 3도 ▲대구 6도 ▲부산 7도 ▲전주 4도 ▲광주 4도 ▲제주 9도다.

낮 최고기온은 3~15도로 예상된다. ▲서울 12도 ▲인천 6도 ▲춘천 9도 ▲강릉 5도 ▲대전 13도 ▲대구 12도 ▲부산 12도 ▲전주 13도 ▲광주 16도 ▲제주 11도다.

미세먼지 농도는 전국이 '좋음'을 기록하겠다. 바다 물결은 남해와 동해상은 최대 5.5m로 높게 일겠고, 서해상은 0.5~4.0m로 일겠다.

