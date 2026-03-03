[美, 이란 공격] 루비오 "이란 공습, 이스라엘 공격 전 선제 대응한 것"

"이스라엘 단독 행동 인지... 미군 보호 위해 먼저 쳤다"

트럼프 대통령, 지상군 투입 옵션 보유... "목표 달성 주력"

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 마코 루비오 미국 국무장관이 최근 단행된 이란 공습에 대해 이스라엘의 공격 계획을 인지하고 미군 피해를 막기 위한 '불가피한 선제 대응'이었다고 주장했다.

또한 도널드 트럼프 대통령이 지상군 투입 옵션을 여전히 보유하고 있음을 확인하며 대이란 압박 수위를 높였다.

◆ "이스라엘은 어차피 공격할 예정이었다... 미군 보호가 우선"

루비오 장관은 2일(현지시간) 의회 지도부와의 긴급 브리핑을 마친 뒤 기자들과 만나, 미국이 이란을 공격한 시점이 이스라엘의 군사 작전 계획과 밀접하게 연관되어 있음을 시사했다.

루비오 장관은 "이스라엘이 (이란을 향해) 행동에 나설 것이라는 사실을 이미 알고 있었다"면서 "이스라엘은 미국의 지원 여부와 상관없이 단독으로라도 공격을 감행할 예정이었다"고 밝혔다.

그는 이어 "이스라엘의 공격이 시작되면 테헤란(이란 정부)이 지역 내 미국 이익과 미군을 겨냥해 즉각적인 보복에 나설 것이 명확했다"며 "이란의 미사일 기지와 드론 시설이 발사 대기 단계에 있음을 포착했고, 우리 군의 인명 피해를 막기 위해 그들이 버튼을 누르기 전 우리가 먼저 선제적으로 대응한 것"이라고 강조했다.

이는 이번 공습이 단순한 보복 차원이 아니라, 확전을 막고 미군을 보호하기 위한 '자위권 행사'이자 '전략적 억제'였다는 점을 분명히 한 것으로 풀이된다.

◆ "지상군 투입 준비 안 됐지만... 대통령은 옵션 보유"

시장의 초미의 관심사인 지상군 투입 여부에 대해서도 루비오 장관은 강경한 입장을 내비쳤다.

루비오 장관은 "현재 미국은 이란에 지상군을 배치할 준비가 되어 있지 않다"면서도 "하지만 도널드 트럼프 대통령은 그 옵션을 언제든 사용할 수 있는 권한과 의지를 보유하고 있다"고 밝혔다.

다만 그는 "현재 정부가 설정한 군사적 목표들은 지상군 투입 없이도 충분히 달성할 수 있는 수준"이라며 당장 전면적인 지상전으로 확대될 가능성에는 신중한 태도를 보였다.

루비오 장관은 "미군 보호와 함께, 미국은 테헤란의 미사일과 드론 프로그램을 파괴하는 것이 목표"라며, "이란 국민이 정부를 전복하고 새로운 미래를 세울 수 있다면 환영할 것"이라고 말했다.

루비오 장관은 "명확하고 임박한 위협이 있었다"는 점을 재차 강조하며, 의회 일각에서 제기되는 '승인 없는 공격' 논란에 대해서도 대통령의 통수권을 내세워 정면 돌파하겠다는 의지를 보였다.

3월 2일(현지시각) 기자들의 질문에 답변 중인 마코 루비오 미 국무 장관 [사진=로이터 뉴스핌]

