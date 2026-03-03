한수원·싱가포르 에너지시장청, SMR 기술협력…원자력 인재양성

'싱가포르 내 SMR 적용 가능성 공동조사' 등 협력
[세종=뉴스핌] 신수용 기자 = 한국수력원자력이 싱가포르와 소형모듈원자로(SMR) 협력에 나선다.
한수원은 지난 1일(현지 시각) 싱가포르에서 싱가포르 에너지시장청(EMA)과 SMR 분야의 기술 교류 및 협력 강화를 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 3일 밝혔다.
이번 체결식은 양국 정상회의를 계기로 진행됐다. 전대욱 한수원 사장 직무대행과 콕 키옹 푸아 EMA 청장이 참석했다.
이번 MOU는 양 기관 간 SMR 관련 기술 협력을 공식화하고 협력 기반을 마련하기 위해 체결됐다. 싱가포르 정부기관이 한국 원전 기업과 맺은 원자력 협력 MOU이다.
양 기관은 앞으로 ▲싱가포르 내 SMR 적용 가능성에 대한 공동 조사 ▲원자력 인력 양성 ▲기술 정보 및 원자력 모범 사례 공유 등에서 협력할 계획이다.
콕 키옹 푸아 EMA 청장은 "첨단 원자력 기술은 청정에너지 원으로서 잠재력을 지니고 있다"며 "한수원과의 협력은 SMR에 대한 우리의 역량과 기술적 이해를 한층 강화하고, 원자력의 적합성을 보다 신중하고 엄격하게 평가하는 데 도움이 될 것"이라고 말했다.
