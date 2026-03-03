컴투스, '컴투스프로야구V 페스타' 성료

체험존 스탬프 랠리와 구속 경쟁 이벤트 진행

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 컴투스는 KBO 리그 No.1 모바일 야구 게임 '컴투스프로야구V26(컴프야V26)'의 유저 초청 행사 '컴투스프로야구V 페스타'가 뜨거운 호응 속에 성황리 개최됐다고 3일 밝혔다.

지난 2월 28일 서울 성수동 '스테이지X성수 페스타'에서 열린 이번 행사는 새 시즌 개막을 앞두고 '컴프야V26' 유저들과 함께 야구의 즐거움을 나누기 위해 마련됐으며 약 200여 명의 참가자가 함께해 현장의 열기를 더했다.

행사장은 게임의 재미를 현실에서도 생생하게 체감할 수 있도록 스탬프 랠리 방식의 참여형 프로그램으로 꾸며졌다.

참가자들은 '홈런 레이스', '제구력 테스트', '포토 키오스크' 등 다양한 코너를 체험하며 즐거운 시간을 보냈다.

특히 스피드건과 전광판을 통해 직접 투구 구속을 측정하는 '스피드킹' 코너는 유저들의 큰 관심을 모았으며 상위 5명에게는 '컴프야V26' 모델인 구자욱, 김도영의 친필 사인볼이 선물로 증정됐다.

또한 제한 시간 내에 1루부터 홈까지 모든 불을 밝히는 '그라운드 스탭퍼' 코너 역시 역동적인 재미를 선사해 인기를 끌었다.

무대 행사에서는 정인호 MC와 이대형 해설위원이 참가자들과 호흡하며 분위기를 달궜다. 이대형 해설위원이 '컴프야V26'의 새로운 해설자로 합류한다는 소식이 현장에서 깜짝 발표되며 팬들의 환호를 받았다.

향후 업데이트를 통해 유저들은 게임 속에서 자신이 원하는 중계진과 해설진을 직접 선택해 더욱 몰입감 넘치는 야구 게임을 경험할 수 있게 될 예정이다.

행사의 하이라이트인 실시간 매치 대회에서는 예선을 거쳐 선정된 '러너(SSG 랜더스)', '주식폐인(롯데 자이언츠)', '에이스(SSG 랜더스)', '최강한화(한화 이글스)' 등 4명의 유저가 무대에 올라 각 구단의 자존심을 건 치열한 승부를 펼쳤다. 그 결과 주식폐인이 막강한 화력을 앞세우며 첫 대회 우승을 차지했다.

우승상금 500만 원의 주인공이 된 주식폐인은 "응원해주신 모든 분들과 연습을 도와준 클럽원들에게 감사를 전하고 싶고 앞으로 이런 대회가 자주 열리면 좋겠다."고 소감을 전했다.

홍지웅 컴투스 제작총괄은 "이번 시즌에도 야구하면 컴투스가 생각날 수 있도록 정말 많은 준비를 했으니 기대를 부탁드린다"며 "앞으로도 야구를 향한 뜨거운 열정과 마음을 확인하는 다양한 자리를 마련할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

