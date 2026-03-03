삼성증권, 'New 투자자정보확인서 등록 이벤트' 시즌2 실시

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 삼성증권은 오는 13일까지 'New 투자자정보확인서' 등록 이벤트를 진행한다고 3일 밝혔다.
투자자정보확인서는 고객의 투자성향을 파악해 적합한 금융상품을 권유하기 위한 기초자료다. 표준투자권유준칙 개정안 시행에 따라 투자자정보 확인 절차가 강화됐으며, 삼성증권은 고객의 원활한 등록을 지원하기 위해 해당 이벤트를 마련했다.
삼성증권은 지난달 22일 기준 New 투자자정보 확인서를 보유하지 않은 고객 중 이벤트 기간 내 투자자정보 확인서를 등록하거나 갱신한 고객을 대상으로 추첨을 통해 5000명에게 네이버페이 포인트 상품권 1만원권을 제공한다.
New 투자자정보 확인서 등록 및 갱신은 삼성증권 모바일트레이딩시스템 엠팝(mPOP)과 모니모 앱을 통해 진행할 수 있으며, 경품 지급을 위해서는 이벤트 신청 및 마케팅 동의가 필요하다.
이와 함께 삼성증권은 이달 말까지 비대면 신규·휴면 고객을 대상으로 이벤트 기간 중 최초 개설한 종합(우대혜택 비대면) 계좌에서 국내주식 온라인 거래수수료 우대 혜택을 제공하는 이벤트도 진행한다.
삼성증권 New 투자정보 확인서 등록 이벤트와 관련한 자세한 내용은 삼성증권 홈페이지 또는 모바일앱 '엠팝(mPOP)'을 참고하면 된다.
