[내일날씨] 전국 맑고 낮에 따뜻...큰 일교차 '주의'

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 수요일인 4일 전국이 대체로 맑겠다. 아침에는 쌀쌀한 날씨를 보이다 낮에는 10도 안팎 기온을 보여 큰 일교차를 보이겠다.
3일 기상청과 케이웨더에 따르면 4일 한반도는 중국 북부지방에서 남동쪽으로 이동하는 고기압 영향을 받겠다. 강원영동과 경상도는 동해북부해상에 위치한 고기압 가장자리에 들겠다.
전국이 대체로 맑겠고 강원영동은 오전까지 흐린 뒤 오후부터 차차 개겠다. 제주도, 전라도, 경남 남해안은 저녁부터 구름이 많아지겠다.
아침 최저기온은 -3~8도로 예상된다. ▲서울 1도 ▲인천 1도 ▲춘천 -3도 ▲강릉 2도 ▲대전 0도 ▲대구 1도 ▲부산 4도 ▲전주 2도 ▲광주 2도 ▲제주 8도다.
낮 최고기온은 4~13도로 예측된다. ▲서울 11도 ▲인천 5도 ▲춘천 12도 ▲강릉 8도 ▲대전 12도 ▲대구 13도 ▲부산 13도 ▲전주 12도 ▲광주 13도 ▲제주 12도다.
미세먼지 농도는 전국이 오전에 '좋음'을 기록하겠다. 오후에는 수도권과 충청권만 '한때 나쁨', 나머지 지역은 '좋음'이다.
바다 물결은 동해상에서 0.5~4.0m, 남해상은 0.5~3.5m, 서해상에서 0.5~2.5m로 일겠다.
