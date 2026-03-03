반려동물 주무 부처는 어딜까…정부, 정책 체계 논의 착수

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 정부가 반려동물 정책을 도맡을 주무 부처 선정에 나섰다. 진료비 부담 완화, 재난 상황의 반려동물 관리 등 반려동물 관련 제도도 정비한다는 계획이다.
김용수 국무조정실 국무2차장은 3일 오후 정부서울청사에서 반려동물 정책위원회 킥오프 회의를 열었다. 회의에는 반려동물 관련 협회·단체와 전문가 등도 참석했다.
이날 회의는 우선 반려동물 정책 주무 부처를 검토하기 위해 마련됐다. 현장에는 농림축산식품부, 보건복지부, 성평등가족부 등이 참석했다. 주무 부처 선정은 이달 말까지 정리한다는 계획이다.
참석자들은 반려동물 입양, 국민 인식개선 등에 대한 의견도 제기했다. 진료비 부담 완화와 재난 상황의 반려동물 관리 등 여러 부처에 걸쳐 있는 업무에 대해 범부처적인 대응과 관심이 필요하다는 공감대도 있었다.
김 차장은 "반려동물에 대한 사회적 인식이 높아진 상황에서도 아직 법과 제도는 이러한 인식에 미치지 못하고 있어 사회적 논의가 필요하다"고 밝혔다.
이어 "반려동물 가족들이 양육 과정에서 느끼는 어려움을 발굴하여 해소하고, 반려동물의 야외 활동을 보장할 수 있는 방안 등에 대해서 앞으로 검토해 나가겠다"고 덧붙였다.
