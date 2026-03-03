쿠팡 이용자 3개월 연속 감소…정보유출 사태 이후 127만명 떠나

네이버플러스스토어·G마켓 이용자 증가
[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 대규모 개인정보 유출 사태 여파로 쿠팡 이용자가 3개월 연속 감소한 것으로 나타났다.
3일 리테일 분석 서비스 와이즈앱·리테일에 따르면 지난 2월 쿠팡 앱의 월간 활성 이용자 수(MAU)는 3312만3043명으로, 전월(3318만863명)보다 0.2% 줄었다.
개인정보 유출 사태가 영향을 미치기 전인 지난해 11월 MAU와 비교하면 지난달 쿠팡 앱 이용자 수는 127만5364명(3.7%) 감소했다.
다만 이용자 감소 폭은 지난해 12월 0.3%에서 올해 1월 3.2%로 커졌다가 2월에 0.2%로 다시 줄어들었다.
지난달 종합몰 앱 상위 8곳 가운데 중국계 이커머스(C커머스)인 알리익스프레스와 테무의 MAU는 831만5847명, 787만9072명으로 각각 4.4%, 0.9% 감소했다. 11번가는 740만2030명으로 8.7%, GS샵은 250만584명으로 5.7% 줄었다.
반면 네이버플러스 스토어의 지난달 MAU는 750만7066명으로, 5.9% 증가하며 5위에서 4위로 올라섰다.
이밖에 G마켓(696만2774명)과 CJ온스타일(290만6454명)의 MAU도 각각 전월 대비 2.4%, 15.8% 늘었다.
shl22@newspim.com