李대통령, 필리핀 대통령에 '금거북선 모형' 선물

영부인에겐 정홍 금화 노리개와 K-화장품
[마닐라=뉴스핌] 박찬제 김미경 기자 = 필리핀을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 3일(현지시간) 페르디난드 로무알데스 마르코스 주니어 대통령 부부와의 만찬 기념 선물로 순금을 도금한 거북선 모형 등을 준비했다.
청와대는 "주물로 거북선 모형을 찍은 후, 세세한 부분을 손으로 다듬고 순금 도금한 작품"이라며 "세계 최강 수준인 대한민국 조선업의 역사와 기술력을 상징하는 거북선을 통해 양국의 방산 협력 강화를 기원하는 의미를 담았다"고 설명했다.
이 대통령은 금거북선 모형 외에도 마르코스 대통령이 평소 영화 '탑건'의 팬이라는 것을 고려해 우리 공군이 입는 조종사 항공 점퍼를 선물로 마련했다. 점퍼 왼쪽 가슴에는 양국 국기를 장식하고 오른팔에는 한-필리핀 수교 77주년 기념일인 3월 3일에 이뤄지는 양 정상의 특별한 만남을 상징하는 숫자 3377을 넣은 패치를 부착했다.
루이즈 아라네타 마르코스 영부인을 위한 선물로는 정홍 금화 노리개와 여성용 한국 화장품 세트를 준비했다.
청와대는 "명주실 노리개는 자연의 깊이를 나타내는 원형 비취, 생명력과 희망을 상징하는 희(喜) 조각과 나비, 호박, 산호를 조화롭게 장식했다"며 "대한민국을 대표하는 화장품 브랜드의 기초 화장품으로 'K-뷰티'의 우수성과 함께 달항아리 형태의 용기로 한국의 전통미를 널리 알리고자 했다"고 했다.
이 대통령은 이날 오후 12시 51분께 공군 1호기를 타고 필리핀 마닐라 빌라모어 군공항에 도착했다. 이 대통령은 필리핀의 대표적 독립운동가인 호세 리잘의 기념비를 찾아 헌화하는 것으로 국빈 방문 첫 공식 일정을 시작으로 마르코스 대통령 부부와 함께하는 공식 환영식, 마르코스 대통령과의 소인수·확대 정상회담을 이어갈 예정이다. 정상회담 이후에는 문건 교환식과 공동 언론 발표, 국빈 만찬으로 일정이 이어진다.
