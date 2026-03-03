[AI 사건 리포트] '시끄럽다'고 옆집 현관문에 둔기 건 30대 입건

* 'AI 사건 브리핑'은 AI 어시스턴트가 답한 내용으로 퍼플렉시티 AI 모델이 적용됐습니다. 상단의 'AI MY 뉴스' 로그인을 통해 뉴스핌의 차세대 AI 콘텐츠 서비스를 활용해 보기 바랍니다.
[서울=뉴스핌] 한태희 기자 = 2026년 3월 3일 대한민국 주요 사건 뉴스입니다.
서울 구로구 전통시장 흉기 난동 60대 여성 체포
3월 1일 오전 서울 구로구 고척근린시장 일대에서 60대 여성이 흉기를 들고 행인들을 향해 위협하는 소동을 벌였습니다. 신고를 받은 경찰은 인근에 출동해 낮 12시께 이 여성을 공공장소 흉기소지 혐의로 현행범 체포했습니다. 경찰은 피의자가 정신질환을 앓고 있는 것으로 보고 정확한 범행 경위와 치료 이력 등을 추가로 조사하고 있습니다.
생활소음 스트레스로 현관문에 둔기 걸어둔 30대 입건
경기도 부천시의 한 아파트에 거주하는 30대 남성이 이웃집 생활소음에 불만을 품고, 경고 목적이라며 자신의 집 현관문 안쪽에 둔기를 고무줄로 걸어두는 일을 했습니다. 이웃이 이를 발견하고 신고하자 경찰이 출동해 현관문에 걸려 있던 둔기를 압수하고, 남성을 공공장소 흉기소지 혐의로 입건했습니다. 남성은 경찰 조사에서 "생활소음으로 스트레스를 받아 이웃을 겁주려고 했다"고 진술했으며, 경찰은 재발 방지를 위해 경위와 추가 위협 여부를 확인하고 있습니다.
김포 호텔 현금 1500만 원 절도한 40대 직원 검거
경기 김포시 장기동의 한 숙박업소에서 지난달부터 현금 출납기 금액 일부가 수차례 사라지는 피해가 발생했습니다. 업주의 신고를 접수한 경기 김포경찰서는 내부 CCTV와 출납 기록을 분석해 40대 남성 직원 A씨를 특수절도 혐의로 긴급 체포했습니다. A씨는 경찰 조사에서 범행 사실을 대체로 인정했으며, 경찰은 정확한 범행 기간과 피해 금액을 추가로 파악하고 있습니다.
폐의류 창고 '옷더미 깔림' 사망 사고 수사
경기도 양주시의 한 폐의류·중고의류 창고에서 50대 여성 업주가 혼자 헌옷을 정리하던 중, 높은 곳에 쌓아 둔 옷더미가 무너져 내려 깔리는 사고가 발생했습니다. 소방 구조대가 신고를 받고 출동해 여성을 구조해 병원으로 옮겼으나 끝내 숨졌고, 경찰은 정확한 사고 경위와 산업안전 관리상 과실 여부를 조사하고 있습니다. 경찰은 창고 내 적재 상태와 안전조치 이행 여부 등을 점검하고, 관련자 진술을 토대로 업무상과실치사 적용 가능성을 검토하고 있습니다.
제주 현직 경찰관, 유흥주점 강제추행 혐의 입건
제주지역 현직 경찰관이 유흥주점에서 종업원을 신체 접촉하는 등 강제추행을 했다는 신고가 접수돼 논란이 일었습니다. 제주서부경찰서는 서귀포경찰서 소속 40대 A순경을 강제추행 혐의로 입건하고, 당시 상황을 확인하기 위해 피해자와 목격자들을 상대로 조사를 진행했습니다. 경찰은 A순경을 직무에서 배제하고 감찰과 형사 수사를 병행해 사실관계를 규명하겠다고 밝혔습니다.
부산 사상구 금속가공 공장 화재
부산 사상구 삼락동의 한 금속가공 공장 1층에서 새벽 시간대 불이 나 인접 건물로 번지면서 대형 화재로 확대될 우려가 커졌습니다. 부산소방재난본부는 관할 소방서 인력을 총동원하는 대응 1단계를 발령하고, 소방대원과 경찰 등 인력 140여 명과 장비 60여 대를 투입해 약 3시간 만에 불을 모두 껐습니다. 이 화재로 인근 주민 2명이 연기를 흡입해 병원으로 이송됐고, 소방과 경찰은 합동으로 정확한 발화 원인과 피해 규모를 조사했습니다.
