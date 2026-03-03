전체기사 최신뉴스 GAM
글로벌·중국 글로벌경제

미국의 이란 공격, 中 A주 시장엔 '찻잔 속 태풍' [中 투자기관 분석]

'미-이란 교전' A주 장기 추세 바꾸지 못해
A증시, 외부 요인보다 中 펀더멘털이 좌우

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 2월 28일, 미국과 이스라엘의 이란 기습 공격으로 중동의 지정학적 리스크가 증폭되고 있다. 세계 에너지 젖줄이자 중요한 해상 수송로인 중동 지역의 분쟁은 국제 석유, 금, 원자재 가격뿐만 아니라 세계 자본 시장에도 심대한 영향을 주고 있다.

중국 매체 제일재경은 금융 투자 업계 보고서를 인용해 미국의 이란 공격이 중국 경제에 미치는 영향과 A주 증시의 앞날에 대해 긴급 진단했다. 중동 긴장이 세계 규모 2위의 중국 증시에 미칠 영향을 위주로 보고서의 주요 내용을 간추려 소개한다.

A주 시장은 외부 요인보다 중국 국내 경제 회복 강도, 정책 방향, 산업 주기 등에 의해 움직인다. A주 시장의 장기적인 추세를 바꾸지는 않을 것이다. 단기적으로 시장 변동성이 커지고 업종별 강약세가 펼쳐지고 구조적 기회와 위험 요인이 생겨날 수 있다.

미국과 이스라엘의 이란 공격이 A주 시장에 미치는 영향은 중장기 단기 가운데, 단기적으로(1~2주) 볼 때 심리적 충격과 포트폴리오 재배치에 집중될 것이다. 이번 교전으로 인해 중국 증시엔 언제든지 글로벌 위험 회피 심리와 함께 시장 변동성이 증가할 가능성이 있다.

하지만 A주 지수의 변동폭은 제한적일 것이다. 실제 A주 증시는 미국의 이란 공격 후 첫 개장일인 3월 2일 약보합으로 마감했고 3일에는 오전장 현재 강세로 출발했다. 전반적으로 A주는 이번 사태로 인해 장기적인 조정 국면에 빠져들지 않을 것으로 예상된다.

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 호르무즈 해협.  2026.03.03 chk@newspim.com

이는 과거 유사한 국제 정세 긴장과 중국 A주 시장에 대한 영향을 돌아봐도 금방 알 수 있다. 2022년 러시아-우크라이나 분쟁, 2025년 이스라엘-이란 분쟁 등 과거 사례를 보면 지정학적 갈등으로 인한 A주 시장의 주가 하락세는 보통 2~3% 수준에 그쳤고 조정 기간도 길지 않았다.

중기적(1~3개월)으로 볼 때, 주요 영향은 분쟁의 지속 기간과 규모, 그리고 호르무즈 해협에 미치는 영향 여부에 달려 있다고 볼 수 있다. 이는 A주 시장의 변동폭을 결정하는 주요 변수다. 현재 상황에서 양측이 주요 해상 수송로에 영향을 미치지 않고 장기적인 대치 상태를 유지한다면, 영향은 주로 원자재 가격 변동과 시장 리스크 선호의 변화에 집중될 것이다.

A증시에서 에너지 가격 상승과 안전자산 수요의 수혜를 받는 업종은 활발하게 움직이는 반면, 비용 상승과 수요 부진으로 압박을 받는 업종은 하락 압력을 받을 가능성이 크다. 분쟁이 확대되어 이란이 호르무즈 해협을 봉쇄한다면, 전 세계 석유 공급 차질, 운송비 급등, 공급망 마비로 이어져 A주 수익에 상당한 타격이 될 수 있다.

장기적으로(6개월 이상) 볼 때 A주 시장의 추세는 궁극적으로 국내 경제 펀더멘털과 산업 고도화에 따라 결정될 것이기 때문에 장기적인 주가 흐름 자체를 바꾸지는 못할 것이다. 역사적으로 2003년 이라크 전쟁과 2019년 미·이란 대치 등 중동의 지정학적 분쟁들도 단기 변동만 초래했을 뿐 중국 A주 시장의 장기 추세를 바꾸지 못했다.

이번 분쟁의 장기적인 영향은 글로벌 에너지 지형, 공급망 구조, 안보 논리의 재편 등에서 더욱 두드러지게 나타날 것으로 보인다. 분쟁은 에너지 안보, 국가 방위 안보, 공급망의 자급자족 및 통제에 대한 중요성을 확인하는 계기가 될 게 분명하다. 중국은 에너지 자급자족과 핵심 기술의 국내 대체에 박차를 가할 것이고, 이는 길게 보면 A주 시장에 기회 요인이 될 전망이다.

현재 이란은 호르무즈 해협을 봉쇄한다고 발표, 사실상 봉쇄 통제에 돌입했다. 이로 인해 분쟁이 본격적으로 격화하게 되면 전 세계 원유 공급이 크게 차질을 빚게 돼 국제 유가가 급등하고 글로벌 공급망에 균열이 오고 중국 경제 인플레이션 압력이 급격히 높아질 수 있다.

이럴 경우 중국 A주 시장에 미치는 영향도 한층 커질 수 있다. A주 시장은 본격 조정 국면에 접어들어 지수 기준 5% 이상 하락할 가능성이 있다. 석유, 가스, 금, 석탄 등 업스트림 자원 관련주가 급등하는 반면 항공, 정유, 화학, 소비재 주의 하락 압력이 증폭될 수 있다.

결론적으로 현재 상황에서 '중동 사태'는 A주 시장에 파멸적인 시나리오로 전개되지 않을 것으로 보인다. 따라서 과도한 동요나 패닉은 불필요하며 오히려 구조적 투자 기회를 탐색할 공간이 있다. 현재의 사태가 최악의 상황으로 치달을 확률은 낮다. 하지만 투자자들은 위험에 대비하고 악재 요인이 큰 업종을 피하면서 방어적 스탠스를 취할 필요가 있다.

서울= 최헌규 중국전문기자(전 베이징 특파원) chk@newspim.com

