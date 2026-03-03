KFC코리아, 운영시간 확대·매장 리뉴얼 가속

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = KFC코리아가 매장 운영 시간 확대와 공간 개선을 통해 고객 매장 경험 강화에 나선다고 3일 전했다. 코로나19 이후 축소됐던 심야 운영을 재확대하고, 노후 매장을 중심으로 리노베이션을 병행해 접근성과 체류 경험을 동시에 끌어올리겠다는 전략이다.
KFC는 현재 24시간 운영 매장 24곳(상도역점, 건대입구역점, 신림역점 등)과 새벽 2시까지 운영하는 매장 21곳(압구정로데오점, 부천중동점 등)을 운영 중이다. 여기에 올 2월 영업시간을 밤 11시까지 확대한 매장 65곳을 더해 총 170개 매장이 기존 대비 운영 시간을 연장했다. 이에 따라 심야 및 이른 아침 시간대에도 KFC를 찾는 고객들의 접근성이 한층 높아질 전망이다.
운영시간 확대와 함께 노후 매장을 중심으로 리노베이션도 지속하고 있다. 주문·대기·수령·취식 등 고객 이용 흐름에 맞춰 공간을 재구성하고, 입구 인근에 키오스크존을 배치해 주문 편의성을 강화했다. 픽업·딜리버리 존을 별도로 마련해 매장 내 동선을 최적화했다. 1인 고객을 위한 독립형 좌석부터 오픈형 다인석까지 다양한 좌석 유형을 도입해 혼밥, 가족 외식, 모임 등 다양한 방문 목적을 수용하도록 개선했다.
디자인 측면에서는 브랜드 컬러인 레드와 블랙을 활용하고 헤리티지 그래픽을 접목해 매장 곳곳에 브랜드 정체성을 반영했다. 세련되고 정돈된 공간에서 보다 쾌적한 식사 경험을 제공하는 데 초점을 맞췄다. 아울러 시각·청각·지체 장애인 및 고령자 등을 고려한 베리어프리 키오스크를 도입해 고대비 화면, 저시력자 모드, 음성 안내 기능, 휠체어 이용자를 고려한 화면 높이와 조작부 접근성 등을 적용했다.
신호상 KFC코리아 대표이사는 "매장 운영 시간 확대와 공간 리뉴얼은 단순한 환경 개선이 아니라 고객 경험을 중심에 둔 운영 전략의 일환"이라며 "앞으로도 매장 경쟁력을 지속적으로 강화해 고객이 언제 어디서나 편리하게 KFC를 이용할 수 있는 브랜드로 자리매김하겠다"고 밝혔다.
