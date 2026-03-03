무신사, 푸마와 첫 협업…'무신사 에디션' 의류·스니커즈 발매

레드벨벳 슬기 참여 캠페인 화보 공개

'무신사 킥스 홍대점'서 팝업 프로모션

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 무신사는 글로벌 스포츠 브랜드 푸마(PUMA)와 함께한 첫 번째 컬래버레이션을 '무신사 에디션'으로 단독 발매한다고 3일 밝혔다.

무신사 에디션은 무신사만을 위해 특별히 제작된 제품이거나 무신사가 선정한 브랜드 및 아티스트와의 협업을 인증하는 공식 마크다. 이번 에디션은 푸마와 무신사가 처음으로 선보이는 컬래버레이션으로 두 브랜드의 정체성을 결합한 코브랜딩 로고를 새롭게 적용해 패션과 스포츠의 경계를 넘나드는 특별한 아이템을 제안한다.

무신사 X 푸마 캡슐 컬렉션 레드벨벳 슬기 화보. [사진=무신사]

이번 컬래버 발매와 함께 평소 감각적인 사복 패션과 독보적인 분위기로 주목받는 레드벨벳 슬기가 참여한 캠페인 화보를 공개했다. 화보 속 슬기는 푸마의 상징적인 T7 트랙 라인을 재해석한 우븐 자켓과 하이브리드 스니커즈 '슬립캣' 등을 착용해 본능적인 움직임 속에서도 스타일리시한 실루엣을 잃지 않는 독보적인 아우라를 뽐냈다.

이번 협업의 제품군은 자켓, 팬츠, 스커트 등 14종의 의류와 4종의 슬립캣 스니커즈로 구성된다. 스트랩으로 핏 조절이 가능한 모노그램 레이어링 스커트와 레이싱 헤리티지를 담은 슬립캣 스니커즈 등 기존 필드 웨어에서 볼 수 없던 구조적인 실루엣과 신선한 디자인이 특징이다.

무신사는 첫 컬래버레이션 발매를 기념해 특별한 구매 혜택을 제공하는 온·오프라인 프로모션을 진행한다. 무신사 앱에서는 이날부터 'T7 벌룬 미니 스커트'를 1000원에 구매할 수 있는 한정 래플 이벤트를 전개하며, 쇼케이스 감상평을 남긴 고객 중 추첨을 통해 '모노그램 레이어링 스커트' 100% 할인 쿠폰을 증정한다.

무신사의 스니커즈 전문 편집숍인 '무신사 킥스 홍대'에서는 오는 17일까지 팝업스토어를 운영한다. 이번 팝업을 통해 고객들이 푸마 협업 상품을 직접 체험하고 구매할 수 있는 접점을 마련할 계획이다. 현장 구매 고객에게는 선착순으로 푸마 니삭스를 증정한다.

무신사 관계자는 "무신사가 함께 기획한 이번 무신사 에디션 상품은 한국 시장을 넘어 중국, 대만, 홍콩 등에서도 선보이게 될 것"이라며 "특히 무신사가 운영하는 무신사 스토어 상하이 안푸루와 티몰 무신사 플래그십 스토어에서도 판매할 예정"이라고 밝혔다.

shl22@newspim.com