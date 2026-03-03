무신사, 푸마와 첫 협업…'무신사 에디션' 의류·스니커즈 발매

'무신사 킥스 홍대점'서 팝업 프로모션
[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 무신사는 글로벌 스포츠 브랜드 푸마(PUMA)와 함께한 첫 번째 컬래버레이션을 '무신사 에디션'으로 단독 발매한다고 3일 밝혔다.
무신사 에디션은 무신사만을 위해 특별히 제작된 제품이거나 무신사가 선정한 브랜드 및 아티스트와의 협업을 인증하는 공식 마크다. 이번 에디션은 푸마와 무신사가 처음으로 선보이는 컬래버레이션으로 두 브랜드의 정체성을 결합한 코브랜딩 로고를 새롭게 적용해 패션과 스포츠의 경계를 넘나드는 특별한 아이템을 제안한다.
이번 컬래버 발매와 함께 평소 감각적인 사복 패션과 독보적인 분위기로 주목받는 레드벨벳 슬기가 참여한 캠페인 화보를 공개했다. 화보 속 슬기는 푸마의 상징적인 T7 트랙 라인을 재해석한 우븐 자켓과 하이브리드 스니커즈 '슬립캣' 등을 착용해 본능적인 움직임 속에서도 스타일리시한 실루엣을 잃지 않는 독보적인 아우라를 뽐냈다.
이번 협업의 제품군은 자켓, 팬츠, 스커트 등 14종의 의류와 4종의 슬립캣 스니커즈로 구성된다. 스트랩으로 핏 조절이 가능한 모노그램 레이어링 스커트와 레이싱 헤리티지를 담은 슬립캣 스니커즈 등 기존 필드 웨어에서 볼 수 없던 구조적인 실루엣과 신선한 디자인이 특징이다.
무신사는 첫 컬래버레이션 발매를 기념해 특별한 구매 혜택을 제공하는 온·오프라인 프로모션을 진행한다. 무신사 앱에서는 이날부터 'T7 벌룬 미니 스커트'를 1000원에 구매할 수 있는 한정 래플 이벤트를 전개하며, 쇼케이스 감상평을 남긴 고객 중 추첨을 통해 '모노그램 레이어링 스커트' 100% 할인 쿠폰을 증정한다.
무신사의 스니커즈 전문 편집숍인 '무신사 킥스 홍대'에서는 오는 17일까지 팝업스토어를 운영한다. 이번 팝업을 통해 고객들이 푸마 협업 상품을 직접 체험하고 구매할 수 있는 접점을 마련할 계획이다. 현장 구매 고객에게는 선착순으로 푸마 니삭스를 증정한다.
무신사 관계자는 "무신사가 함께 기획한 이번 무신사 에디션 상품은 한국 시장을 넘어 중국, 대만, 홍콩 등에서도 선보이게 될 것"이라며 "특히 무신사가 운영하는 무신사 스토어 상하이 안푸루와 티몰 무신사 플래그십 스토어에서도 판매할 예정"이라고 밝혔다.
