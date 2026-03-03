미쉐린, 트레일 모터사이클 타이어 '아나키 어드벤처2' 출시

온로드 주행 및 비포장 노면 대응 강화

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 미쉐린코리아(대표 미셸 주)가 신제품 트레일 모터사이클 전용 타이어 '미쉐린 아나키 어드벤처 2(MICHELIN Anakee Adventure 2)'를 출시한다.

최근 모터사이클 시장에서 가장 가파른 성장세를 보이는 '트레일(Trail)' 세그먼트는 과거 오프로드 주행 중심의 영역에서 출발해 현재는 투어링과 일상 주행을 모두 아우르는 방향으로 진화하고 있다. 소수의 마니아층뿐 아니라 다양한 라이더의 선택지로 확산되고 있으며 강력한 성능과 더불어 여행과 모험, 자유를 상징하는 하나의 라이프스타일로 자리 잡았다.

미쉐린은 이러한 시장 트렌드에 발맞춰 일상적인 도심 주행부터 장거리 투어링, 오프로드 주행까지 폭넓게 소화할 수 있는 트레일 모터사이클 전용 타이어 '미쉐린 아나키 어드벤처 2'를 선보인다고 3일 밝혔다. 이번 신제품은 미쉐린의 트레일 타이어 시장 확대 전략을 대표하는 핵심 모델로, 지난 1월 글로벌에 공개되며 라이더들에게 주목받고 있다.

'미쉐린 아나키 어드벤처 2(MICHELIN Anakee Adventure 2)'는 온로드 주행 비중이 높으면서 오프로드에서도 안정적인 주행을 원하는 라이더를 위해 설계됐다. 이러한 균형 잡힌 성능을 바탕으로 도로 위에서는 안정적이고 편안한 주행을 제공하며 비포장 노면에서도 대응이 가능하다.

미쉐린 아나키 어드벤처 2 (MICHELIN Anakee Adventure 2) 장착컷 [사진=미쉐린코리아]

이번 신제품에는 새로운 고성능 실리카 컴파운드를 적용해 젖은 노면에서의 접지력을 강화했다. 전작 대비 전륜 7%, 후륜 21% 향상된 수명을 기록했으며 트레일 타이어 특유의 소음을 획기적으로 줄여 장거리 주행 시 피로도를 낮추고 쾌적함을 더했다. 최적화된 트레드 패턴과 M+S 인증으로 눈길, 빙판길에서도 안정적인 접지력을 확보했다.

'미쉐린 아나키 어드벤처 2'에는 미쉐린의 최신 타이어 기술이 적용됐다. 듀얼 컴파운드 기술인 미쉐린 2CT(MICHELIN Dual Compound) 기술을 적용해 타이어 중앙부에는 내마모성을, 숄드부에는 접지력을 강화해 코너링 성능과 수명을 동시에 확보했다. 또한 새로운 미쉐린 래디얼-X 에보(MICHELIN Radial X Evo) 기술과 미쉐린 아라미드 쉴드(MICHELIN Aramid Shield) 기술을 적용한 고밀도의 단단한 타이어 구조로 고속 주행 시 안정성과 다양한 지형에서의 내구성을 높였다. 사이드월에는 벨벳 질감의 미쉐린 프리미엄 터치 디자인을 적용해 어드벤처 모터사이클 타이어의 외관 완성도를 높였다.

미쉐린 관계자는 "미쉐린은 2030년까지 트레일 세그먼트에서 핵심 브랜드로 도약하기 위해 다카르 랠리 등 오프로드 경쟁으로 축적해온 기술력과 경험을 적극 활용할 것"이라며 "라이더 커뮤니티와의 소통을 강화하고 주요 모터사이클 제조사와의 협력을 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

'미쉐린 아나키 어드벤처 2'는 BMW R1300GS, 혼다 아프리카 트윈, 야마하 테네레, 두카티 멀티스트라다 등 주요 어드벤처 모터사이클에 장착할 수 있다. 신제품에 대한 자세한 정보는 미쉐린코리아 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

한편, 미쉐린은 이번 신제품 출시와 함께 급성장하는 트레일 타이어 시장의 주도권을 확보한다는 전략이다. 지난 6년간 전 세계 트레일 타이어 시장은 일반 레저 타이어 시장보다 빠른 속도로 성장하며 판매량이 2배 급증했다. 미쉐린은 이러한 흐름에 발맞춰 2030년 트레일 세그먼트에서 글로벌 리더 도약을 목표로 신차용 타이어(OEM) 공급을 확대할 계획이다.

미쉐린코리아는 신제품 출시를 기념해 오는 4월 17일까지 구매 고객 감사 이벤트도 진행한다. ▲미쉐린 아나키 어드벤처 2 ▲미쉐린 파워6 ▲미쉐린 파워 GP2 ▲미쉐린 로드6/로드6 GT ▲미쉐린 로드 W GT 등 프리미엄 레저 모터바이크 및 승용 타이어를 미쉐린 타이어 공식 인증 취급점에서 구매하고, 장착한 고객 대상 4만원 상당의 주유 상품권을 증정할 예정이다.





