"프로바이오틱스도 번호 보고 고른다"… hy, '균주번호' 캠페인 전개

HY7017 면역 기능 인정… 99종 자체 균주 보유 기술력 전면에

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = hy가 프로바이오틱스 선택의 새로운 기준으로 '균주번호(Strain Number)'를 제시하고 관련 캠페인을 진행한다고 3일 전했다.

균주번호는 프로바이오틱스 균주의 고유 식별 체계로, 같은 종이라도 균주에 따라 기능과 특성이 달라 소비자가 기능성과 안전성을 판단할 수 있는 핵심 정보다. hy는 제품 선택 시 균주번호 확인을 새로운 소비 기준으로 정착시키겠다는 전략이다.

hy가 프로바이오틱스 선택 기준으로 '균주번호'를 제시하며 캠페인을 진행한다. [사진=hy 제공]

hy는 자체 연구진이 균주를 발굴하고 안전성과 기능성을 검증한 뒤 기준에 맞춰 고유 번호를 부여한다. 1995년 국내 최초로 유산균 국산화에 성공하며 'HY8001'을 부여한 이후, 50여 년간의 연구를 통해 현재 99종의 자체 균주번호를 보유하고 있다. 이 가운데 3종은 식품의약품안전처로부터 개별인정형 기능성 원료로 인정받았으며, 4종은 미국 식품의약국(FDA)의 신규 건강식품 원료(NDI)로 등록돼 글로벌 기준도 충족했다.

최근 상용화를 마친 'HY7017'은 식품의약품안전처로부터 면역 기능 증진에 도움을 줄 수 있는 개별인정형 기능성 원료로 인정받았다. hy는 해당 균주를 자사 제품 '엠프로 면역'에 적용하고 관련 정보를 상품에 명확히 표기하고 있다. 제품 패키지에는 균주번호 QR코드 로고를 적용해 소비자가 스캔을 통해 균주별 차별성과 연구 현황 자료를 바로 확인할 수 있도록 했다. 관련 정보는 공식 홈페이지에서도 확인 가능하다.

온라인·오프라인 통합 이벤트도 진행한다. 균주번호 확인 이벤트를 통해 최대 금 5돈을 증정하며, 이벤트 페이지에서 체험단 신청 시 제품 경험 기회를 제공한다. TV 광고도 공개한다. 예능 프로그램을 통해 지도자로서의 매력을 보여준 김연경을 모델로 기용해 "확신은 균주번호 확인으로부터"라는 슬로건을 전달한다.

김일곤 hy FM마케팅 부문장은 "프로바이오틱스 균주는 각각 효과가 다르기 때문에 기능성과 안정성이 공개된 균주번호를 확인해야 한다"며 "균주번호를 통해 hy만의 기술력과 차별성을 적극적으로 알리겠다"고 밝혔다.

한편 hy 중앙연구소는 1976년 설립 이후 5100여 종의 균주 라이브러리를 구축했다. 등록 특허 106건과 특허 균주 61종을 확보했으며, B2B 전문 브랜드 'hyLabs'를 통해 균주 사업도 확대하고 있다. 기술력을 기반으로 한 사업 확장에 힘입어 관련 매출은 전년 대비 29% 신장했다.

mkyo@newspim.com