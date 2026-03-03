윤호영 카카오뱅크 대표이사, 청소년 불법도박 근절 캠페인' 참여

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 윤호영 카카오뱅크 대표이사가 '청소년 불법도박 근절 캠페인'에 참여했다고 3일 밝혔다.
'청소년 불법도박 근절 캠페인'은 청소년 도박 문제의 위험성을 알리고 예방 인식을 제고하기 위해 서울경찰청 주관으로 진행되는 범사회적 캠페인이다. 금융권을 포함한 각계각층 인사들이 릴레이 형식으로 동참하며 청소년 도박 예방의 중요성을 사회 전반에 확산하고 있다.
윤 대표이사는 청소년 불법도박 근절을 촉구하는 메시지가 담긴 사진을 SNS에 공유하며 청소년 보호를 위한 많은 관심과 참여를 독려했다.
윤 카카오뱅크 대표이사는 "청소년 불법 도박은 개인의 문제를 넘어 사회 전체가 함께 해결해야 할 중요한 과제"라며 "청소년들이 건강하게 꿈을 키워갈 수 있도록 청소년 보호와 건전한 사회문화 조성을 위한 사회적 책임을 다하겠다"고 강조했다.
유명순 한국씨티은행장의 지목을 받아 캠페인에 참여한 윤 대표이사는 다음 릴레이 참여자로 최우형 케이뱅크 행장을 추천했다.
카카오뱅크는 청소년들이 일상 속에서 접할 수 있는 도박의 위험성을 알리고 스스로 예방할 수 있도록 돕기 위한 활동을 꾸준히 실시하고 있다.
지난해부터 청소년 비정부기구(NGO)인 'BTF 푸른나무재단'이 주관하는 청소년 도박 예방 프로그램 '제로라운드 프로젝트'의 후원사로 참여하고 있다. 뿐만 아니라, 중·고등학생을 대상으로 중고거래 사기, 보이스피싱 등 금융범죄 예방 교육을 진행하고, 자립준비청년을 위한 금융 지식 교육을 진행하는 등 청소년을 보호하기 위한 교육에도 힘쓰고 있다.
