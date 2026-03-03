현대차그룹, 피지컬 AI '무인소방로봇' 영상 공개…"사람보다 먼저 들어간다"

사람의 '안전'을 최우선으로

화재 대응 모빌리티 솔루션

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차그룹이 소방청과 공동 개발한 무인소방로봇 기술을 담은 영상 'A Safer Way Home'을 3일 공개했다. 영상은 화재 현장에서 인명 피해를 최소화하고 소방관의 생명과 안전을 지키겠다는 그룹의 '안전 최우선' 철학을 전면에 내세웠다.

무인소방로봇을 실제 운용하고, 영상속 주인공으로 등장하는 (왼쪽부터)중앙 119 구조본부 임팔순 구조대장, 전준영 주임, 황정민 반장. [사진=현대차그룹]

공개된 영상은 폭발과 붕괴 위험 속에서도 현장에 가장 먼저 뛰어드는 소방관들의 모습을 비춘 뒤, 사람이 접근하기 어려운 극한 상황에 무인소방로봇이 투입되며 화재 진압 환경이 보다 안전하고 효율적으로 전환되는 과정을 그렸다.

중앙119구조본부 임팔순 구조대장을 비롯한 현직 소방관들이 직접 출연해 내레이션에 참여함으로써 메시지의 진정성과 현장감을 더했다.

무인소방로봇은 현대차·기아, 현대로템, 현대모비스와 소방청이 협업해 개발한 차세대 화재 대응 모빌리티다. 붕괴 위험, 고온, 유독가스, 연무 등으로 사람이 진입하기 어려운 재난 현장에 선제적으로 투입돼 골든타임 확보를 지원한다.

원격으로 현장을 식별·판단하고 화점까지 접근해 직접 진압 임무를 수행하는 것이 핵심이다. 현대차그룹은 인간의 안전과 편의를 강화하는 '피지컬 AI(Physical AI)' 전략을 우선 적용한 대표 사례로 이번 소방로봇을 제시했다.

영상 속 로봇은 첨단 자율주행보조 시스템과 AI 시야 개선 카메라, 고압 축광 릴호스, 6X6 인휠 모터 시스템 등 전동화·지능화 기술을 기반으로 임무를 수행한다. 지난 1월 충북 음성 공장 화재 현장에 실제 투입된 장면도 담겼는데, 이는 해당 로봇의 첫 실사용 사례로 꼽힌다.

혹한·고열 환경 대응력도 강조됐다. 로봇에는 자체 분무 시스템과 단열 설계가 적용돼 500~800℃에 이르는 고온에서도 차체를 보호하며 안정적으로 작동한다. 분무 노즐이 미세 물 입자를 지속 분사해 장비 외부에 수막을 형성, 열로부터 시스템을 방어하는 구조다.

주행 측면에서는 주변 지형과 장애물을 인지하는 자율주행보조 시스템을 통해 충돌 위험을 낮추고, 협소하거나 굴곡이 많은 공간에서도 안정적으로 이동한다. 최고 속도는 시속 50km이며, 300mm 높이의 수직 장애물 통과와 경사로 주행도 가능하다.

현대차그룹 무인소방로봇이 출동에 앞서 대기하는 모습. [사진=현대차그룹]

AI 시야 개선 카메라는 단·장파장 열화상 센서를 기반으로 연기와 고열로 시야 확보가 어려운 환경에서도 적외선 영상과 AI 소프트웨어를 통해 현장 정보를 실시간 전송한다. 여기에 어둠 속에서도 빛을 발하는 고압 축광 릴호스는 진입 방향과 탈출 경로 확보를 지원해 소방대원의 안전성을 높인다.

구동계에는 현대모비스가 개발한 6X6 인휠 모터 기반 전동화 시스템이 적용됐다. 각 바퀴에 개별 모터를 탑재해 제자리 360도 회전이 가능하며, 드라이브 샤프트 없이 구동력을 정밀 제어해 협소 공간에서도 유연한 기동성을 구현한다.

이 기술은 향후 물류, 자율주행 셔틀, 라스트마일 배송 등 저속 정밀 기동이 필요한 다양한 서비스 로봇과 미래 모빌리티 분야로의 확장 가능성도 갖췄다.

무인소방로봇은 단순한 진압 장비를 넘어 재난 현장을 데이터화하는 플랫폼으로의 진화도 예고했다. 연무량, 온도, 화재 규모 등 현장 데이터를 지속 축적·학습해 향후에는 상황을 스스로 판단하고 최적의 진압 방식을 도출하는 완전 자율형 화재 대응 플랫폼으로 고도화한다는 구상이다.

김승룡 소방청장 직무대행은 "이 로봇의 진정한 가치는 단순한 내열성이나 화재 진압 능력을 넘어 실제 재난 현장에서 작동하는 '피지컬 AI'에 있다"며 "인간과 로봇이 융합하는 소방 AI 대전환 시대를 열어갈 것"이라고 밝혔다.

현대차그룹은 "무인소방로봇은 위험한 현장에 사람보다 먼저 들어가 소방관의 생명과 안전을 지키는 기술"이라며 "제복 입은 영웅들을 위한 든든한 조력자가 되도록 기술 개발과 지원을 지속하겠다"고 강조했다.

