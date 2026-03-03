30대 그룹 신규 사외이사, 재계 출신 관료 첫 역전

학계 36.7%로 최대…기술 전문성 확대

여성 33.3% 첫 3분의1 돌파

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 30대 그룹이 3월 주주총회를 앞두고 추천한 신규 사외이사에서 재계 출신 비중이 관료 출신을 앞질렀다. 기술 분야 전문성도 확대됐다.

3일 기업분석연구소 리더스인덱스에 따르면 30대 그룹 계열사 157곳이 제출한 2026년 주주총회소집공고서를 분석한 결과 신규 사외이사 87명의 출신 구성에 변화가 나타났다. 지난해 같은 기업이 추천한 신규 사외이사 149명과 비교했다.

경력별로 보면 학계 출신이 32명으로 36.7%를 차지했다. 재계 출신은 31.0%였다. 관료 출신은 25.3%로 세 번째였다. 최근 3년간 재계 출신 비중은 2024년 17.6%, 2025년 29.5%, 올해 31.0%로 상승했다. 관료 출신은 31.0%에서 25.3%로 5.7%포인트 줄었다.

법조 출신은 3.4%로 전년과 같았다. 세무·회계 출신은 1.2%로 낮아졌다.

관료 출신 세부 이력은 국세청 4명으로 18.2%를 차지했다. 사법부와 검찰청이 각각 3명으로 13.6%였다. 기획재정부는 2명으로 9.1%였다. 사법부 출신은 전년 대비 4.2%포인트 감소했다.

그룹별로는 LS가 7명 중 4명을 관료 출신으로 채웠다. 한화는 6명 중 3명이 관료 출신이었다. 삼성은 10명 중 4명이 관료 출신이었다. 현대차는 8명 가운데 관료 출신이 없었다.

전문 분야는 기술 중심으로 이동했다. 기술 분야 비중은 2024년 16.2%에서 올해 20.7%로 확대됐다. 경영·비즈니스는 18.4%로 4.3%포인트 늘었다. 법률·정책은 25.3%로 소폭 상승했다. 재무·회계는 17.4%에서 8.0%로 줄었다. ESG 분야 전문가는 지난해부터 신규 명단에 포함되지 않았다.

여성 신규 사외이사는 29명으로 33.3%를 차지했다. 지난해 16.8% 대비 두 배 수준이다. 주총에서 승인될 경우 30대 그룹 전체 사외이사 중 여성 비중은 25%를 넘어설 전망이다.

타 기업에서 이미 사외이사로 활동 중인 인물은 9명으로 10.3%였다. 대평 로펌 소속이거나 현직 인사는 18명으로 20.7%였다.

