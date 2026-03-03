[오늘의 정치일정] 3월 3일(화)

[서울=뉴스핌]
<대통령실>
-대통령
싱가포르·필리핀 국빈 순방
<통일부>
-장관
09:00 국무회의 참석
-차관
통상업무
<외교부>
-장관
싱가포르·필리핀 출장
-1차관
10:00 실국장회의
-2차관
09:00 국무회의
10:00 실국장회의
<국방부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<국가보훈부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-정청래 당대표
10:00 증권시장 개장 70주년 기념식 / 서울 롯데호텔 2층 크리스탈볼룸(중구 을지로 30)
-한병도 원내대표
09:30 원내대책회의 / 국회 본관 원내대표회의실
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
13:30 사법독립 헌정수호를 위한 대국민 호소 국민대장정 규탄대회(국회 본관 계단 앞)
14:00 사법독립 헌정수호를 위한 대국민 호소 국민대장정 도보행진(국회 본관 계단 앞)
-송언석 원내대표
09:00 원내대책회의(국회 본관 245호)
13:30 사법독립 헌정수호를 위한 대국민 호소 국민대장정 규탄대회(국회 본관 계단 앞)
14:00 사법독립 헌정수호를 위한 대국민 호소 국민대장정 도보행진(국회 본관 계단 앞)
-정점식 정책위의장
09:00 원내대책회의(국회 본관 245호)
13:30 사법독립 헌정수호를 위한 대국민 호소 국민대장정 규탄대회(국회 본관 계단 앞)
14:00 사법독립 헌정수호를 위한 대국민 호소 국민대장정 도보행진(국회 본관 계단 앞)
-정희용 사무총장
09:00 원내대책회의(국회 본관 245호)
<조국혁신당>
-조국 당대표
08:25 <김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장> 출연 / 생방
-서왕진 원내대표
14:00 [토론회] 학교석면철거 안전제도개선 토론회 / 국회 의원회관 제3세미나실
14:00 [토론회] K-반도체 트라이앵글 연속 토론회(2회차) / 국회 의원회관 제6간담회의실
18:00 김재연 진보당 대표 북콘서트 / 국회 의원회관 제1소회의실