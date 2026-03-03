미, 이란 공격發 日증시 충격…코스피 어디까지 밀릴까

중동 의존도 높은 韓·日 경제 타격 우려

'호르무즈 봉쇄' 현실화 땐 에너지·항공주 타격

방산·조선 수혜 기대…반도체는 조정폭 관건

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 국내 증시가 삼일절 대체휴일로 휴장한 사이 미국의 이란 공격 여파가 아시아 증시를 강타했다. 아시아 증시가 먼저 충격을 소화한 만큼 3일 개장하는 코스피 역시 변동성 확대를 피하기 어려울 전망이다.

전날(2일) 일본 증시는 5거래일 만에 하락했다. 미국과 이스라엘의 이란 공격 소식에 위험회피 심리가 확산되며 장 초반 닛케이 지수는 1500엔 넘게 급락했다. 이후 단기자금을 중심으로 선물 매수가 유입되며 낙폭은 일부 축소됐다.

이날 닛케이225는 전 거래일 대비 1.35%(793.03엔) 하락한 5만8057.24엔에 마감했다. TOPIX는 1.02% 오른 3898.42포인트로 거래를 마쳤다. 미국 증시에서 반도체·소프트웨어주가 약세를 보인 점도 부담으로 작용했다.

시장 일각에서는 "미국의 1월 베네수엘라 공격과 마찬가지로 조기 종결 기대가 크다"는 관측이 나오며, 일부 대형주에는 저가 매수세가 유입됐다.

홍콩 증시도 직격탄을 맞았다. 항셍지수는 2.81% 급락해 2만5882.95로 6주 만에 최저치를 기록했다. 반면 중국의 상해종합지수와 S&P/ASX 200은 소폭 상승 마감했지만 장중에는 동반 약세 흐름을 보였다.

◆ 유가·호르무즈 해협이 1차 분수령

시장 시선은 국제유가와 호르무즈 해협 봉쇄 가능성에 쏠리고 있다. 호르무즈 해협은 하루 약 2000만 배럴의 원유와 석유제품이 통과하는 핵심 병목 구간이다. 글로벌 석유 소비의 약 20%, 해상 수송량의 27%를 차지한다. 봉쇄가 현실화할 경우 에너지 가격 급등과 물가 압력 확대가 불가피하다.

하나증권은 완전 봉쇄 가능성은 제한적이라고 봤다. 이란 역시 해협을 막을 경우 자국 원유 수출이 차단돼 경제적 타격을 입을 수 있다는 이유다. 이란은 하루 330만 배럴 수준을 생산해 약 90%를 중국으로 수출하고 있다.

OPEC+ 일부 회원국이 증산 논의에 나선 점도 변수다. 사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE)가 생산 확대에 나섰다는 보도도 나온다. 공급 차질을 일부 상쇄할 여지는 남아 있다는 평가다.

2일 마감한 닛케이주가를 비롯한 3개월 추이 [자료=QUICK]

◆ 韓·日 에너지 의존도 부담…스태그플레이션 경계

일본은 원유 수입의 90% 이상을 중동에 의존한다. 유가 급등 시 성장 둔화와 물가 상승이 동시에 나타나는 스태그플레이션 우려가 커질 수 있다.

우리나라도 중동산 원유 도입 비중이 69.1%에 달한다. 이 중 95% 이상이 호르무즈 해협을 통과한다. 유가 급등은 수입물가 상승과 교역조건 악화를 통해 기업 실적 추정치 하향으로 이어질 가능성이 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 2026년 2월 28일 공개된 영상에서 미국의 대이란 "주요 전투 작전" 개시를 선포하며 연설하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 단기 파고 넘길까…반도체·방산 등 구조적 수혜 주목

LS증권은 이번 사태가 단기 이벤트에 그치지 않을 가능성도 배제할 수 없다고 분석했다. 정책 불확실성이 이어질 경우 시장은 변동성 확대와 완화를 반복할 수 있다는 진단이다. 특히 유가 상승과 환율 변동성이 동반될 경우 국내 증시에 부담이 커질 수 있다.

업종별로는 항공·운송·정유·석유화학이 비용 부담 확대에 직면할 전망이다. 반면 방산·에너지·조선 등은 지정학적 긴장 고조 시 수급 유입이 기대된다.

다만 과거 중동 전쟁 사례를 보면 단기 충격 이후 1주일에서 1개월 내 회복한 경우가 적지 않았다. 반도체 중심의 수출 개선 흐름도 국내 증시 하방을 지지하는 요인으로 꼽힌다.

정부는 금융시장 안정 대책을 가동할 준비를 마쳤다. 금융위원회는 필요 시 100조원 규모의 시장안정프로그램을 신속히 집행하겠다는 방침이다.

미래에셋증권은 단기적으로 위험자산 회피 심리가 확대되겠지만, 불확실성 완화 이후 회복 탄력성에 주목해야 한다고 강조했다. 반도체를 비롯해 조선·방산·원자력·전력기기 등 구조적 수혜 업종과 함께 금·헬스케어·필수소비재 등 방어주, 스위스 프랑 등 안전자산을 병행하는 분산 전략이 유효하다는 조언이다.





dconnect@newspim.com