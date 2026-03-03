전체기사 최신뉴스 GAM
트럼프 "이란 전쟁 오래 갈 수도" 확전 시사...경제 불안 겹쳐 '승부수' 역풍 맞나

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

트럼프 대통령, 이란 지상군 투입 가능성 시사
미군 피해 증가, 이란과의 전쟁 장기화 우려
유가 급등에 경제 불안해지면 트럼프 정치적 부담 가중

[뉴욕=뉴스핌]김근철 특파원=도널드 트럼프 미국 대통령이 2일(현지 시간) 이란에 지상군을 투입할 가능성을 시사하는 등 대규모 추가 공격 의지를 밝혔다. 미국과 이스라엘은 지난달 28일부터 대규모 공격을 퍼붓고 있지만, 이란 정부가 반격에 나서면서 확전이 불가피해지고 있다는 우려가 커지고 있다. 유가 상승 등 글로벌 경제에 미치는 충격도 커질 전망이어서 트럼프 대통령의 이란에 대한 '군사적 도박'이 역풍을 맞을 수 있다는 분석도 나온다.

▲ 트럼프 "3~4주 예상했지만 더 오래 갈 수도"... 수렁에 빠지나

트럼프 대통령은 이날 다수의 언론 매체와의 인터뷰에서 이란을 상대로 한 전쟁이 당초 예상보다 장기화될 수 있고, 전면전으로 확대될 수 있음을 시사했다.

그는 CNN과의 인터뷰에서 "큰 파도는 아직 일어나지도 않았다"며 "우리는 아직 그들을 강하게 공격하는 걸 시작조차 안 했다"고 말했다. 이어 보도된 뉴욕포스트와의 인터뷰에서 이란에 지상군 파견 가능성도 배제하지 않았다.

도널드 트럼프 미국 대통령. [사진=로이터 뉴스핌]

트럼프 대통령은 백악관에서 열린 명예 훈장 수여식에서 행한 연설에서는 이란과의 전쟁을 "4~5주 걸릴 것으로 예상했지만, 그보다 더 오래 지속할 능력을 갖고 있다"고 말했다.

이는 트럼프 대통령이 이란에 대한 첫 공습 직후 정권 교체를 언급하며 '속전속결'로 이 같은 목표를 달성할 수 있다는 자신감을 보인 것과는 사뭇 달라진 기류다.

피트 헤그세스 국방장관도 이날 기자 회견에서 이란과의 전쟁이 "끝없는 전쟁도 아니다"라고 말했지만 예상되는 종전 시간표에 대해선 함구했다. 함께 회견에 나선 댄 케인 합참의장은 "이번 전쟁은 하룻밤 만에 끝나는 작전이 아니다"라고 말했다. 그는 "경우에 따라 힘들고 고된 작업이 될 것"이라면서 미군의 피해가 늘어날 수 있다고 언급했다.

이날 국방부에서 열린 기자 회견에서 기자들은 헤그세스 장관에게 과거 이라크 전쟁처럼 미국이 중동의 수렁에 빠질 것이라는 우려에 대한 입장을 묻는 질문을 쏟아내기도 했다.

▲ 이란 결사항전 속 중동 전황 급박... 미군 피해도 늘어나

이란의 보복 공격으로 인한 중동 지역 전선 확대와 미군 사망자 발생으로 상황은 복잡해지고 있다. 미 중부 사령부는 이날 "미 동부 시간 오전 7시 30분 현재까지 미군 4명이 전사했다"고 밝혔다. 같은 날 쿠웨이트에서는 작전 중이던 미군 F-15 전투기 3대가 쿠웨이트 군 방공망의 오발로 추락하는 사고도 발생했다.

미군과 이스라엘 군은 초기 공습에서 이란의 최고 지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이를 제거하고, 이후에도 대대적인 공세를 이어가고 있다. 하지만, 이란 당국은 '결사항전'을 내세워 내부 불만을 단속하면서 반격 수위를 높이고 있다.

이란 군은 이스라엘과 중동 지역 미군 시설을 겨냥한 탄도미사일, 드론 공격을 강화하고 있다. 2일 새벽에는 바레인의 수도 마나마 인근의 미 해군 기지에 탄도미사일을 발사했다.

친이란 무장 단체인 헤즈볼라도 가세했다. 헤즈볼라는 이날 새벽 이스라엘을 향해 여러 발의 로켓을 발사하는 등 양측의 무력 충돌이 중동 전역으로 확산되고 있다.

▲ 유가 급등·증시 하락... 경제 충격 현실화

이란 전쟁 이후 국제 유가와 천연가스는 연일 상승하고 있다. 로이터 통신은 미국과 이스라엘의 공격에 대해 이란의 드론 공격이 이어지면서 중동 주요 원유·가스 시설이 일시적으로 가동이 중단됐고, 세계 에너지 수송의 핵심로인 호르무즈 해협에서 선박 운항 차질을 빚고 있기 때문이라고 진단했다.

이날 브렌트유는 장중 한때 배럴당 약 82달러까지 치솟았다가 약간 조정됐고, 미국 서부텍사스산 원유(WTI) 역시 70달러대를 상회하는 등 큰 폭의 상승세를 보였다. 유럽과 아시아 천연가스 선물 시장도 40% 이상 급등하는 등 에너지 가격 전반이 크게 뛰었다.

일본과 유럽 증시도 중동 지역 지정학 리스크 확대와 글로벌 경기 둔화 우려로 하락 마감했다. 일본 닛케이225는 1.35% 하락했고, 범유럽 지수인 STOXX 600 지수도 전장보다 1.65% 떨어졌다.

▲ 美 국민 27%만 지지... 미군 피해, 물가 불안해지면 역풍 불가피

뉴욕타임스(NYT)는 이와 관련, "전쟁으로 인한 에너지 교역 차질이 길어질수록 소비자들은 휘발유뿐만 아니라 다양한 제품 가격 상승에 직면할 위험이 커진다"면서 인플레이션 문제로 지지율이 하락한 트럼프 대통령에게 국내 정치적 부담으로 작용할 수 있다고 분석했다.

1일 발표된 로이터/입소스 여론 조사에서는 미국 성인 응답자의 27%만이 이란에 대한 공습을 지지한다고 답했다. 공화당 지지층 응답자 중 55%는 공습을 지지했지만, 그나마 42%는 "미군 병력이 중동에서 사상자를 낼 경우" 지지를 줄이겠다고 답했다. 미국 내 휘발유나 원유 가격이 상승할 경우 이란에 대한 군사 작전을 지지할 가능성이 낮아질 것이란 응답도 45%가 나왔다.

이란 전쟁이 장기화되면서 미군의 희생자가 늘고, 물가 불안이 고조될 경우 트럼프의 승부수가 역풍을 맞게 될 것이란 분석에 힘이 실리고 있는 이유다.

 

kckim100@newspim.com

사진
'왕사남' 900만 울린 '강가 포스터' [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 2026년 최고 흥행작에 등극한 영화 '왕과 사는 남자'가 900만 관객 돌파를 기념해 짙은 여운을 남기는 강가 포스터를 공개했다. '왕과 사는 남자'가 3일 900만 관객 돌파에 힘입어 강가 포스터를 공개했다. 영화 속 이홍위(박지훈)의 마지막과 함께 공개되는 장면 속 아련한 모습을 담아 깊은 울림을 전한다. 공개된 포스터는 왕위에서 쫓겨나 청령포로 유배된 이홍위가 강가에 홀로 앉아 쓸쓸히 물장난 치는 장면을 담았다. 흰색 도포를 입고 쪼그려 앉은 이홍위의 모습은 어린 나이에도 자유를 꿈꿨을 그의 심정을 짐작하게 해 먹먹한 감정을 자아낸다. [사진=(주)쇼박스]  특히, 엄흥도 역의 유해진과 이홍위 역의 박지훈이 포스터 속 장면에 대해 직접 소회를 밝힌 바 있어 관객들의 감정을 배가시킨다. 유해진은 "이홍위가 유배지 강가에서 물장난 쳤던 모습이 기억에 남고, 그때 엄흥도의 심정은 아들을 바라보는 심정이 아니었을까? 유배지가 아니라면 자유롭게 있을 나이인데, 너무 안쓰러웠다"라 말하며, 해당 장면에 대한 남다른 애정을 언급하기도 했다. 박지훈 또한 "강가에 쪼그리고 앉아 있는 장면은 해진 선배님의 제안으로 생긴 장면. 생각해 보니 친구들과 뛰어놀고 싶을 시기, 유배지에 와서 혼자 물장난을 치며 무슨 생각을 했을까? 그런 단종의 마음을 표현하려고 노력했다" 며, 해당 장면의 비하인드 스토리와 함께 이홍위의 복합적인 내면을 표현하고자 고심했던 과정을 밝혀 눈길을 모았다. 이처럼 배우들은 물론 900만 관객의 마음을 뒤흔든 강가 포스터는 '비운의 왕'이라는 단종의 단편적 이미지에서 벗어나 '인간 이홍위'에 집중한 '왕과 사는 남자'만의 서사를 선명하게 드러낸다. '왕과 사는 남자'는 1457년 청령포, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기를 담은 영화다. 모두가 알고 있는 역사 속 숨겨진 단종의 이야기로 900만 관객의 마음속에 묵직한 감동을 남기며 파죽지세의 흥행을 기록 중이다.  jyyang@newspim.com 2026-03-03 08:11
사진
기획예산처 장관에 박홍근 지명 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 2일 공석인 해양수산부 장관 후보자와 기획예산처 장관 후보자로 황종우 한국해사협력센터 국제협력위원장과 박홍근 더불어민주당 의원을 각각 지명했다. 이규연 청와대 홍보소통수석은 이날 오후 춘추관에서 브리핑을 열고 이 대통령이 이들을 포함해 정무직 장관급 4명, 헌법상 독립기구 2명, 대통령 소속 정부위원회 5명을 인선했다고 밝혔다. 이규연 청와대 홍보소통수석이 2일 청와대 춘추관에서 인선 브리핑을 하고 있다. [사진=KTV] 먼저 해수부 장관 후보자로 지명된 황 후보자는 해수부에서 기획조정실장을 비롯한 핵심 보직을 두루 거친 정통 관료다. 이 수석은 "부산 출신인 황 후보자는 북극항로 시대를 주도하고 해양수도 완성을 차질없이 추진해 나갈 적임자"라고 설명했다. 기획예산처 장관 후보자인 박 의원은 4선 국회의원으로, 국회 예산결산특별위원장, 운영위원장 등 중요 상임위원장 자리를 두루 맡아본 '국가 예산 정책 전문가'로 꼽힌다. 이 수석은 "아울러 이재명정부 국정기획위원회 기획분과위원장을 맡았던 박 후보자는 국민주권정부의 예산을 이끌 적임자"라고 인사 이유를 설명했다. 국가권익위원장에는 정일연 변호사가 임명됐다. 판사 출신으로 수원지법 안산지원장과 서울중앙지법 부장판사를 두루 거친 정통 법조인이다. 이 수석은 "권익위를 조속히 정상화하고 국민들의 고충을 해소하며 부정부패 없는 사회를 구현해 나갈 적임자"라고 강조했다. 진실화해를위한과거사정리위원회 위원장에 송상교 전 진화위 사무처장이 임명됐다. 대한변호사협회 인권위원과 검찰 과거사위원을 지낸 법조인 출신인 송 신임 위원장은 국가 폭력과 인권 침해를 규명하기 위해 새로 출범하는 3기 진화위를 정상화시킬 적임자라고 이 수석은 인선 배경을 밝혔다. 중앙선관위 위원 후보자로 윤광일 숙명여대 정치외교학과 교수와 전현정 변호사가 각각 지명됐다. 윤 교수는 선거제도 개혁방안을 연구해온 전문가로 공정한 선거관리와 선거제도 개혁을 이끌 적임자로 주목 받는다. 전 변호사는 서울 중앙지법 부장판사 등 20년 넘게 법복을 입은 법률가다. 민주주의 근간인 선거관리에 신뢰 높일 적임자라고 이 수석은 소개했다. 총리급인 규제합리화위원회 부위원장에 남궁범 에스원 고문과 박용진 전 민주당 의원, 이병태 KAIST 명예교수가 각각 임명됐다. 남궁 부위원장은 삼성전자에서 30년 이상 근무하고 보안전문업체 대표이사를 역임한 경영과 재무 전문가다. 박 전 의원은 민주당에서 정책위원회 부의장과 원내부대표를 지냈고 불합리한 규제를 발굴하고 규제개선을 추진해왔다. 이 명예교수는 기술 창업과 정보통기술(IT) 경영전략 다양한 분야에서 학술·사회 활동을 이어온 전문가로 규제개혁을 이끌 적임자라고 인선 이유를 설명했다.    기본사회위원회 부위원장에 강남훈 한신대 명예교수가 임명됐다. 이 수석은 "경제 기본권과 사회 형평성 연구해온 기본사회 정책방향을 설계할 적임자"라고 소개했다.  국가생명윤리 심의위원회 위원장에는 김옥주 서울대 의대 주임교수가 임명됐다. 이 수석은 "한국생명윤리학회자, 대한의학회장 등 거친 생명윤리에 관한 정책방향 제시할 적임자"라고 했다. 이 수석은 정일연 후보의 경우 이 대통령과 연관된 쌍방울 대북송금사건 변호인에 이름을 올린 바 있다. 이에 대해 이 수석은 "검증과정에서 확인은 했다"면서도 "20년동안 법관으로 재직을 했고, 귄익위원장 자리에서 보면 공정성, 독립성을 훼손할만한 부분은 없었다. 오히려 전문성과 도덕성 갖췄다고 판단했다"고 논란을 일축했다. 이 수석은 통합 인선 여부에 대한 언론 질의에 "이재명정부의 통합 실용인사 방향은 계속 될 것"이라면서도 "전체적인 인사의 방향에서 그런 실용과 통합 노선은 갖고 가지만, 특정한 자리를 놓고 여기는 이런 사람을 써야 된다는 것은 아니다"고 했다. pcjay@newspim.com 2026-03-02 16:01

종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
