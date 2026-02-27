[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 2월 27일

◆국회의장
00:00 본회의(무제한토론) / 본회의장
◆본회의 및 상임위원회
00:00 본회의 / 본회의장
10:00 보건복지위원회 법안심사제2소위원회 / 본관 601호
◆의원실 세미나
10:00 김현 의원실, AI대전환 시대, SW업계 현황 및 SW기업 생존 전략 간담회 / 의원회관 제1간담회의실
10:00 강경숙 의원실 등, AI시대 독서국가로 가는 길 / 국회도서관 소강당
10:00 서명옥 의원실 등, 공정한 기회, 여성과 함께하는 정치의 출발점: 여성 공천 확대 방안 모색을 위한 공청회 / 의원회관 제2소회의실
10:00 이만희 의원실, 국회의원 이만희 2026년 의정보고회 / 영천시민회관 청도국민체육센터
10:00 정혜경 의원실 등, 쿠팡 과로사 유가족 증언 및 노동현장 실태 보고대회 / 의원회관 제3간담회의실
14:00 박수현 의원실 등, 3.1운동 107주년·미국 독립선언 250주년 기념 학술토론회 / 의원회관 제8간담회의실
◆소통관 기자회견
10:20 박태우 부대변인, [진보당 이상규 서울시장 후보 기후공약 발표 기자회견]
10:40 최혁진 의원, [가맹사업거래의 공정화에 관한 법률 기자회견]
11:00 주진우 의원, [현안 기자회견]
11:20 김용태 의원, [개정안 통과 촉구 기자회견]
11:40 전현희 의원, [현안 기자회견]
13:00 정혜경 의원, [현안 기자회견]
13:20 김영배 의원, [현안 기자회견]
13:40 김현 의원, [민주파출소 정례브리핑]
14:00 손솔 의원, [차별금지법을 지지하는 기독교인 기자회견]
16:40 김영배 의원, [서울시 한강공약 발표 기자회견]
◆더불어민주당
*정청래 당대표
09:10 2.28 민주의거기념탑 참배 / 2.28 민주의거기념탑
10:00 대구 현장 최고위원회의 / 2.28 민주운동기념회관 2층 대강당
본회의 / 국회 본관 본회의장
*한병도 원내대표
15:30 윤석열 정권 조작기소 진상규명 및 공소취소를 위한 국정조사 추진위원회 1차 회의 / 국회 본관 원내대표회의실
본회의
◆국민의힘
*장동혁 당대표
본회의 / 국회 본회의장
18:00 의원총회 / 국회 본관 246호
*송언석 원내대표
10:00 기자간담회 / 국회 원내대표실
본회의 / 국회 본회의장
18:00 의원총회 / 국회 본관 246호
◆조국혁신당
*조국 당대표·서왕진 원내대표
- 공개일정 없음
◆개혁신당
*이준석 당대표
10:00 TV조선 강펀치 출연
14:00 정이한 부산시장 예비후보 선거사무실 개소식 / 정이한 부산시장 예비후보 선거사무실
18:00 이준석 당대표-전유관(전한길) 부정선거 음모론 토론회
*천하람 원내대표
15:00 MBC 뉴스외전 출연
