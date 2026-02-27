[중국증시 데일리 이슈(2.27)] 미중 경제무역 협상, 태양전지 연구성과, 온라인 음식배달 관리감독 규정, 신경망 프레임워크 'CATS Net', 상장사 뉴스.

이 기사는 2월 27일 오전 06시00분 '해외 주식 투자의 도우미' GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 9000여 해외 종목의 프리미엄 기사를 보실 수 있습니다.

[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = 중국 관영 증권시보(證券時報)와 중국 유력 경제매체 거룽후이(格隆匯)에 따르면, 2월27일 중국증시에 영향을 미칠 수 있는 핵심 이슈는 다음과 같이 요약된다.

◆ 정책·경제·산업별 주요 이슈

1. 中 상무부 "미중 경제무역 협상, 지속적 소통 중"

26일 열린 중국 상무부 정례 브리핑에서 허융첸(何詠前) 대변인은 조만간 개최될 제6차 미·중 경제무역 협상과 관련해 "미·중 양측이 미·중 경제무역 협상 메커니즘을 통해 각 계층에서 지속적으로 소통을 유지하고 있다"고 밝혔다.

이어 "중국 측은 미국 측과 함께 부산에서 열린 양국 정상회담과 2월 4일 통화에서 이뤄진 합의를 성실히 이행·수호하고, 평등한 협상을 통해 분쟁을 적절히 관리하며, 실질적 협력을 확대해 미·중 경제무역 관계의 건전하고 안정적이며 지속 가능한 발전을 수호해 양국에 더 큰 이익을 주고, 세계에도 이익이 돌아가도록 할 것"이라고 전했다.

다만, 미·중 경제무역 협상 개최와 관련한 구체적 일정에 대해서는 밝히지 않았다.

2. 태양전지 연구팀, 15% 광전 변환효율 달성

중국이 차세대 태양전지 연구에서 새로운 진전을 이뤄냈다.

최근 중국과학원 칭다오 바이오에너지 및 공정 연구소 연구팀은 새로운 유형의 태양전지 소재를 활용해 15%를 초과하는 광전 변환 효율을 달성했으며, 관련 성과는 국제 공인 기관의 인증을 받았다.

연구 결과는 에너지·재료 분야의 국제 학술지인 '네이처 에너지(Nature Energy)'에 게재됐다.

3. 온라인 음식배달 '홀 영업 없음' 표기 의무화

중국 시장감독총국은 26일 '온라인 음식 서비스 운영자의 식품안전 주체 책임 이행에 관한 감독관리 규정'을 발표하고 홀 영업 없이 배달 서비스만 제공하는 음식점은 메인 화면의 눈에 띄는 위치에 '홀 영업 없음(오프라인 식당 운영 안함)' 표기를 반드시 해야 하며, 배달 플랫폼 또한 이 표기를 가게 목록 화면에 동시에 표시해야 한다고 명확히 규정했다.

이는 소비자의 알 권리를 보호하고 투명하고 신뢰할 수 있는 온라인 외식 소비 환경을 구축하는 것을 핵심 목표로 한다.

4. 中 연구팀, 신경망 프레임워크 'CATS Net' 발표

중국과학원 자동화연구소가 베이징대 등 연구팀과 공동으로 최근 인간의 개념 형성·이해·소통 과정을 모사하려는 새로운 신경망 프레임워크 'CATS Net'을 제안했다.

관련 성과는 국제 학술지 '네이처 컴퓨테이셔널 사이언스(Nature Computational Science)'에 게재됐다.

연구에 따르면 CATS Net이 개념을 제시하고 처리하는 방식은 인간 뇌의 관련 영역에서 관측되는 활동 패턴과 일치하는 것으로 나타났으며, 이는 인간 개념 인지의 뇌 메커니즘을 이해하기 위한 계산 모델을 제공한다.

이번 연구는 인공지능이 더 넓은 영역에서 역할을 발휘하도록 촉진하고, 인간과 유사한 개념 형성과 활용 능력을 갖춘 차세대 인공지능 시스템 개발의 기초를 마련할 것으로 기대된다.

[AI 이미지 = 배상희 기자]

◆ 중국증시 상장사 뉴스

1. 더방물류(603056.SH) : 고속도로 급행 배송 서비스 제공업체. 상하이거래소에 상장폐지 신청서를 제출함.

2. 동방재부정보(300059.SZ) : 중국 대표 온라인 금융정보 서비스 제공업체. 최대주주가 보유 주식 2000만 주를 무상 기부하기로 함.

3. 강능주식(000899.SZ) : 화력∙수력∙신에너지 전력 생산∙판매에 종사하는 업체. 내부 생산·경영 활동은 정상적으로 이뤄지고 있으나, 석탄화력발전 기업의 수익성이 도전에 직면해 있다고 언급함.

4. 비리화석영유리(300395.SZ) : 석영섬유 제조사. 2025년 석영 전자포(전자용 유리섬유포) 사업 매출이 전체 매출에서 차지하는 비중은 약 5% 수준이 될 것으로 예상함.

5. 재승테크놀로지(603601.SH) : 광섬유 유리 양모제품 개발업체. 회사의 고효율 에너지 절약 소재 중 항공우주 분야에 사용되는 제품의 2024년도 매출 비중은 매우 낮다고 설명함.

6. 초상기선(601872.SH) : 중국 해운업체. 국제 유조선 시장이 지속적으로 강세를 보이고 있으며, 유조선 자산가격이 뚜렷하게 상승하고 있다고 밝힘.

7. 호사전자(002463.SZ) : PCB 제조업체. 독립된 제3자 창고 설비 회사를 인수해 그 토지와 건물을 생산설비 용도로 활용하는 방안을 추진 중이라고 밝힘.

8. 베이진(688235.SH/6160.HK) : 혁신 의약품 개발업체. 2026년 매출은 436억~450억 위안 수준이 될 것으로 예상함.

9. 연덕주식(605060.SH) : 고정밀 기계 부품 제조업체. 가스터빈 사업은 아직 소량 공급 단계에 머물러 있어, 회사 전체 실적에 미치는 영향은 제한적이라고 밝힘.

10. 바이두(9888.HK) : 2025년 매출은 1291억 위안이며, 4분기 기준 AI 사업 매출 비중은 43%를 기록함.

pxx17@newspim.com