전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.28 (토)
KYD 디데이
글로벌·중국 글로벌경제

속보

더보기

[중국증시 데일리 이슈(2.27)] 미중 경제무역 협상, 태양전지 연구성과, 온라인 음식배달 관리감독 규정, 신경망 프레임워크 'CATS Net', 상장사 뉴스.

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

이 기사는 2월 27일 오전 06시00분 '해외 주식 투자의 도우미' GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 9000여 해외 종목의 프리미엄 기사를 보실 수 있습니다.

[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = 중국 관영 증권시보(證券時報)와 중국 유력 경제매체 거룽후이(格隆匯)에 따르면, 2월27일 중국증시에 영향을 미칠 수 있는 핵심 이슈는 다음과 같이 요약된다.  

◆ 정책·경제·산업별 주요 이슈

1. 中 상무부 "미중 경제무역 협상, 지속적 소통 중"

26일 열린 중국 상무부 정례 브리핑에서 허융첸(何詠前) 대변인은 조만간 개최될 제6차 미·중 경제무역 협상과 관련해 "미·중 양측이 미·중 경제무역 협상 메커니즘을 통해 각 계층에서 지속적으로 소통을 유지하고 있다"고 밝혔다.

이어 "중국 측은 미국 측과 함께 부산에서 열린 양국 정상회담과 2월 4일 통화에서 이뤄진 합의를 성실히 이행·수호하고, 평등한 협상을 통해 분쟁을 적절히 관리하며, 실질적 협력을 확대해 미·중 경제무역 관계의 건전하고 안정적이며 지속 가능한 발전을 수호해 양국에 더 큰 이익을 주고, 세계에도 이익이 돌아가도록 할 것"이라고 전했다.

다만, 미·중 경제무역 협상 개최와 관련한 구체적 일정에 대해서는 밝히지 않았다.

2. 태양전지 연구팀, 15% 광전 변환효율 달성

중국이 차세대 태양전지 연구에서 새로운 진전을 이뤄냈다.

최근 중국과학원 칭다오 바이오에너지 및 공정 연구소 연구팀은 새로운 유형의 태양전지 소재를 활용해 15%를 초과하는 광전 변환 효율을 달성했으며, 관련 성과는 국제 공인 기관의 인증을 받았다.

연구 결과는 에너지·재료 분야의 국제 학술지인 '네이처 에너지(Nature Energy)'에 게재됐다.

3. 온라인 음식배달 '홀 영업 없음' 표기 의무화

중국 시장감독총국은 26일 '온라인 음식 서비스 운영자의 식품안전 주체 책임 이행에 관한 감독관리 규정'을 발표하고 홀 영업 없이 배달 서비스만 제공하는 음식점은 메인 화면의 눈에 띄는 위치에 '홀 영업 없음(오프라인 식당 운영 안함)' 표기를 반드시 해야 하며, 배달 플랫폼 또한 이 표기를 가게 목록 화면에 동시에 표시해야 한다고 명확히 규정했다.

이는 소비자의 알 권리를 보호하고 투명하고 신뢰할 수 있는 온라인 외식 소비 환경을 구축하는 것을 핵심 목표로 한다.

4. 中 연구팀, 신경망 프레임워크 'CATS Net' 발표

중국과학원 자동화연구소가 베이징대 등 연구팀과 공동으로 최근 인간의 개념 형성·이해·소통 과정을 모사하려는 새로운 신경망 프레임워크 'CATS Net'을 제안했다.

관련 성과는 국제 학술지 '네이처 컴퓨테이셔널 사이언스(Nature Computational Science)'에 게재됐다.

연구에 따르면 CATS Net이 개념을 제시하고 처리하는 방식은 인간 뇌의 관련 영역에서 관측되는 활동 패턴과 일치하는 것으로 나타났으며, 이는 인간 개념 인지의 뇌 메커니즘을 이해하기 위한 계산 모델을 제공한다.

이번 연구는 인공지능이 더 넓은 영역에서 역할을 발휘하도록 촉진하고, 인간과 유사한 개념 형성과 활용 능력을 갖춘 차세대 인공지능 시스템 개발의 기초를 마련할 것으로 기대된다.

[AI 이미지 = 배상희 기자]

◆ 중국증시 상장사 뉴스

1. 더방물류(603056.SH) : 고속도로 급행 배송 서비스 제공업체. 상하이거래소에 상장폐지 신청서를 제출함.

2. 동방재부정보(300059.SZ) : 중국 대표 온라인 금융정보 서비스 제공업체. 최대주주가 보유 주식 2000만 주를 무상 기부하기로 함.

3. 강능주식(000899.SZ) : 화력∙수력∙신에너지 전력 생산∙판매에 종사하는 업체. 내부 생산·경영 활동은 정상적으로 이뤄지고 있으나, 석탄화력발전 기업의 수익성이 도전에 직면해 있다고 언급함.

4. 비리화석영유리(300395.SZ) : 석영섬유 제조사. 2025년 석영 전자포(전자용 유리섬유포) 사업 매출이 전체 매출에서 차지하는 비중은 약 5% 수준이 될 것으로 예상함.

5. 재승테크놀로지(603601.SH) : 광섬유 유리 양모제품 개발업체. 회사의 고효율 에너지 절약 소재 중 항공우주 분야에 사용되는 제품의 2024년도 매출 비중은 매우 낮다고 설명함.

6. 초상기선(601872.SH) : 중국 해운업체. 국제 유조선 시장이 지속적으로 강세를 보이고 있으며, 유조선 자산가격이 뚜렷하게 상승하고 있다고 밝힘.

7. 호사전자(002463.SZ) : PCB 제조업체. 독립된 제3자 창고 설비 회사를 인수해 그 토지와 건물을 생산설비 용도로 활용하는 방안을 추진 중이라고 밝힘.

8. 베이진(688235.SH/6160.HK) : 혁신 의약품 개발업체. 2026년 매출은 436억~450억 위안 수준이 될 것으로 예상함.

9. 연덕주식(605060.SH) : 고정밀 기계 부품 제조업체. 가스터빈 사업은 아직 소량 공급 단계에 머물러 있어, 회사 전체 실적에 미치는 영향은 제한적이라고 밝힘.

10. 바이두(9888.HK) : 2025년 매출은 1291억 위안이며, 4분기 기준 AI 사업 매출 비중은 43%를 기록함.

pxx17@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'모텔 연쇄 살인' 피의자 신상공개 검토 [서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 검찰이 '강북 모텔 연쇄 살인 사건' 피의자인 20대 여성 김모 씨에 대한 신상공개 여부를 검토 중이다. 26일 검찰 따르면 서울북부지검은 김씨 신상 공개 여부를 논의하기 위해 신상정보공개심의위원회 개최를 검토하고 있다. [서울=뉴스핌] 최상수 기자 = 서울북부지검 검찰은 2024년 1월 시행된 중대범죄신상공개법에 따라 강력범죄 등 특정중대범죄 혐의가 있는 피의자를 신상정보공개심의위원회에 회부해 신상 공개 여부를 결정할 수 있다. 피해자 유족도 김씨 신상 정보 공개를 요구하고 있다. 김씨 범행으로 숨진 두 번째 피해자 A씨 유족 법률대리인인 남언호 변호사는 이날 보도자료를 통해 "(김씨 범행은) 우리 사회가 경험한 가장 냉혹하고 계획적인 연쇄 범죄 중 하나"라며 "그럼에도 경찰이 신상 공개를 하지 않겠다는 내부 방침을 정한 사실을 납득할 수 없다"고 강조했다.  이에 앞서 서울 강북경찰서는 지난 19일 오전 살인과 마약류 관리법 위반 혐의로 김씨를 서울북부지검에 구속 송치했다. 김씨는 지난해 12월 중순부터 이달 9일까지 20대 남성 3명에게 벤조디아제핀계 약물이 든 음료를 건네 2명을 숨지게 하고 1명이 의식을 잃게 한 혐의를 받는다. 김씨는 경찰 조사에서 병원에서 처방받은 약물을 숙취해소제에 타서 들고 다녔다고 진술했다. 또 남성들에게는 모텔 등에서 의견이 충돌해 이를 건넸다고 주장했다. 그러나 경찰은 김씨가 첫 범행 이후 약물 양을 늘렸다고 진술한 점, 휴대전화 포렌식 자료 등을 볼 때 사망 가능성을 충분히 인지했던 것으로 판단하고 상해치사가 아닌 살인죄를 적용해 검찰에 송치했다. 다만 경찰은 이번 사건이 신상공개 요건을 충족하지 않는다고 판단해 김씨 신상을 비공개했다.  한편 경찰은 지난달 24일 김씨가 다른 남성에게 약물이 든 음료를 건네 의식을 잃게 한 정황을 추가로 확인하고 조사하고 있다. calebcao@newspim.com 2026-02-26 17:38
사진
이부진, 아들 서울대 입학식 참석 [서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 이부진 호텔신라 사장이 26일 서울 관악구 서울대학교에서 열린 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현군의 입학을 축하했다. 이 사장은 이날 모친인 홍라희 리움미술관 명예관장과 함께 서울대를 찾아 임군의 입학을 기념해 사진을 찍기도 했다.  [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 이부진 호텔신라 사장(사진 왼쪽)과 홍라희 리움미술관 명예관장이 26일 서울 관악구 서울대학교 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현군의 입학을 축하하고 있다.  khwphoto@newspim.com 임군은 최근 서울 휘문고등학교를 졸업하고 2026학년도 수시모집 전형으로 서울대 경제학부에 합격했다. 고교 시절 내신 성적이 상위권이었으며 대학수학능력시험에서도 한 문제만 틀린 것으로 알려졌다. 서울대 26학번이 된 임군은 외삼촌인 이재용 삼성전자 회장(서울대 동양사학과 87학번)의 후배가 됐다. 이날 입학식 현장에서 이 사장의 패션도 눈길을 끌었다. 이 사장은 크림색 계열의 디올 재킷에 에르메스 버킨백을 매치한 차분한 차림으로 참석했다. 단정한 헤어스타일과 절제된 스타일링으로 재계 인사다운 단아한 이미지를 보였다는 평가가 나왔다. [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 이부진 호텔신라 사장(사진 왼쪽)과 홍라희 리움미술관 명예관장이 26일 서울 관악구 서울대학교 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현 군의 입학을 축하하고 있다. khwphoto@newspim.com nrd@newspim.com 2026-02-26 16:27

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동