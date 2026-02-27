[오늘의 정치일정] 2월 27일(금)

<대통령실>
-대통령
타운홀미팅:전북의 마음을 듣다 (전라북도)
<통일부>
-장관
통상업무
-차관
08:20 차관회의
10:30 2026년 지방자치단체 남북교류협력 정책협의회 개최 (정부서울청사 19층 대회의실)
14:00 민관정책협의회 제1차 전체회의 개최 (정부서울청사 7층 대회의실)
<외교부>
-장관
캐나다 출장
-1차관
통상업무
-2차관
08:00 차관회의
14:00 제1차 경제안보외교 자문위원회
<국방부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<국가보훈부>
-장관
11:00 소석 이철승 선생 서거 10주기 추모행사 (국립서울현충원)
-차관
09:00 차관회의 (정부세종청사)
<더불어민주당>
-정청래 당대표
09:10 2.28 민주의거기념탑 참배 (2.28 민주의거기념탑)
10:00 대구 현장 최고위원회의 (2.28 민주운동기념회관 2층 대강당)
국회 본회의 (국회 본관 본회의장)
-한병도 원내대표
15:30 윤석열 정권 조작기소 진상규명 및 공소취소를 위한 국정조사 추진위원회 1차 회의 (국회 본관 원내대표회의실)
국회 본회의
<국민의힘>
-장동혁 당대표
국회 본회의
18:00 의원총회 (국회 본관 246호)
-송언석 원내대표
10:00 기자간담회 (국회 원내대표실)
본회의
18:00 의원총회
<개혁신당>
-이준석 당대표
10:00 TV조선 강펀치 출연
14:00 정이한 부산시장 예비후보 선거사무실 개소식 (정이한 부산시장 예비후보 선거사무실)
18:00 이준석 당대표-전유관(전한길) 부정선거 음모론 토론회
-천하람 원내대표
15:00 MBC 뉴스외전 출연
<조국혁신당>
-조국 당대표·서왕진 원내대표
통상업무