유키스 동호, 전처 외도·양육비 미지급 주장에 "허위사실, 명예훼손 고소"

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 유키스 출신 동호가 전처 A씨에 대한 법적 대응에 나선다.

동호는 26일 자신의 SNS에 "외도한 사실이 없고, 면접교섭·양육비 미지급·학대 주장도 모두 허위"라며 "허위사실 유포와 명예훼손으로 형사고소할 예정"이라고 밝혔다.

[사진=동호 SNS 캡처]

이어 "나도 참고 있었던 거 많으니까 어디 한 번 해보자"고 덧붙였다.

동호의 전 아내 A씨는 지난 25일 자신의 SNS를 통해 동호의 외도가 이혼의 결정적 사유였다고 주장했다. A씨는 동호가 자신이 임신 중이던 시기 레이싱걸에게 문자 메시지를 보냈다고 폭로했다. 또 아이 앞에서 자신을 험담하고, 양육비를 제대로 지급하지 않았다는 의혹도 함께 제기했다.

동호는 A씨의 폭로에 대해 "공론화가 내 약점이라고 생각한다면 오산"이라며 "기사화돼도 신경 쓰지 않는다. 나는 연예계를 떠난 지 10년 가까이 된 일반인"이라고 단호하게 말했다.

동호는 2015년 1살 연상의 비연예인과 결혼해 이듬해 아들을 얻었으나 2018년 이혼했다.

