금호석유화학, 'S&P 글로벌 지속가능성 연보 2026' 3년 연속 등재

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 금호석유화학(대표이사 백종훈)은 글로벌 신용평가사인 S&P 글로벌(S&P Global)이 발표한 '2026 지속가능성 연례 보고서(연보, The Sustainability Yearbook 2026)'에서 '멤버(Member)' 등급에 3년 연속 등재됐다고 27일 밝혔다.

S&P 글로벌은 매년 전 세계 기업의 지속가능성 평가(CSA) 결과를 바탕으로 산업별 우수 기업을 선정한다. 이번 2026년 연보에는 글로벌 화학 산업 내 409개 기업 중 상위 9%에 해당하는 37개 기업만이 이름을 올렸으며, 국내 화학 기업으로는 금호석유화학을 포함해 단 3개 사만이 등재됐다.

금호석유화학은 2025년 실시된 CSA 평가에서 종합 점수 66점을 획득, 산업 내 백분위 96%를 기록했다. 특히 지배구조(Governance) 부문에서 전년 대비 4점 상승한 69점을 기록하며 눈에 띄는 개선을 보였다. 이는 ▲3자 평가를 통한 공급망 관리 전략 강화 ▲정보보안 및 반부패 준법 정책 제정 등 투명한 경영 환경 구축 노력이 반영된 결과다.

또한, 금호석유화학은 2년 연속으로 글로벌 ESG 평가기관인 서스테이널리틱스(Sustainalytics)로부터 '2026 ESG 톱 레이티드(ESG Top-Rated Companies)' 기업으로 선정됐다. 금호석유화학은 '인더스트리 ESG 리더(Industry ESG Leader)' 부문에 선정되며 화학 업종 내 최상위 수준의 리스크 관리 역량을 다시 한번 확인했다.

백종훈 금호석유화학 대표는 "일시적인 지표 개선에 머물지 않고, 비즈니스 전 과정에서 실질적인 ESG 리스크 관리 역량을 강화해 글로벌 경쟁력을 높여 나가겠다"고 밝혔다.

