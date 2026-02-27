"中, 칩플레이션에 두 손 들었다"...삼성은 가격인상 '고육지책'

메이주 스마트폰 사업 중단…D램 급등에 신제품 취소·철수 수순

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 메모리 가격 급등이 스마트폰 산업의 판도를 흔들고 있다. 중국 스마트폰 브랜드 메이주(Meizu)는 D램 가격 상승을 버티지 못하고 스마트폰 사업 중단과 시장 철수 수순에 들어갔다. 반면 삼성전자는 갤럭시 S26 시리즈 출고가를 최대 40만원까지 인상하며 비용 부담을 일부 반영하는 선택을 했다. D램·SSD 가격이 연말까지 130% 급등할 것이라는 전망까지 나오면서 칩 가격이 업계 생존 구도를 가르기 시작했다.

◆칩플레이션 직격탄…中 보급형 사업 철수

27일 중국 현지 언론에 따르면 중국 브랜드 메이주가 스마트폰 사업을 사실상 중단하고 내달 시장에서 철수할 것으로 전해졌다. 메이주는 2003년 MP3 플레이어 제조사로 출발해 2007년 첫 스마트폰 'M8'을 출시하며 성장한 중국 토종 브랜드다. 2015년에는 연간 출하량 2000만대를 돌파하며 중국 10대 스마트폰 업체에 이름을 올리기도 했다. 그러나 이후 애플·화웨이·샤오미 등과의 경쟁이 격화되면서 점차 입지가 좁아졌다.

특히 지난해부터 D램 가격이 급등하면서 신제품 출시가 취소되는 등 사업 차질이 이어졌고, 부품 대금 결제 지연까지 겹치며 경영난이 심화된 것으로 전해졌다. 업계에서는 메모리 가격 상승이 직격탄이 됐다는 분석이 나온다. 칩 가격 급등이 완제품 업체의 존폐를 가른 사례라는 평가다.

스마트폰 산업 전반에도 이른바 '칩플레이션'이 현실화하는 모습이다. D램과 낸드플래시 가격 상승에 환율 급등까지 겹치며 제조 원가가 빠르게 뛰고 있다.

인공지능(AI) 기능 고도화로 고용량·고성능 메모리 탑재가 확대되면서 원가 구조는 더욱 악화됐다. 과거에는 세트 업체가 일정 부분 비용을 흡수할 여지가 있었지만, 최근의 가격 상승 속도는 감내하기 어려운 수준이라는 게 업계 설명이다. 메모리 업체는 가격 상승 국면에서 협상력이 커졌지만, 완제품 업체는 원가 부담을 소비자 가격에 전가하지 못하면 수익성이 급격히 악화되는 구조다.

시장 전망은 더 냉혹하다. 가트너는 D램과 SSD 가격이 올 연말까지 합산 기준 130% 급등할 것으로 내다봤다. 이에 따라 세계 PC 출하량은 10.4%, 스마트폰은 8.4% 감소할 것으로 전망했다. PC 평균 가격은 17%, 스마트폰은 13% 오를 것으로 분석됐다. 특히 보급형 시장의 위축이 두드러질 것으로 예상된다.

가트너는 "메모리 가격 급등은 보급형 스마트폰에 특히 큰 영향을 미쳐, 소비자들이 리퍼비시나 중고 제품으로 이동하거나 기존 스마트폰을 더 오래 사용할 가능성이 크다"고 분석했다. 이어 "올해 보급형 스마트폰 구매자들이 프리미엄 제품 구매자보다 5배 빠른 속도로 시장을 이탈할 것"이라고 전망했다. 반면 프리미엄 스마트폰은 상대적으로 높은 마진 구조를 갖고 있어 가격 상승의 충격을 일정 부분 흡수할 수 있을 것으로 내다봤다.

◆삼성전자의 딜레마…칩값 오르면 폰은 뛴다

삼성전자의 고민은 더 복합적이다. 삼성전자는 메모리 공급업체이면서 동시에 스마트폰 완제품을 생산하는 세트 업체이기 때문이다. 반도체 부문에서는 가격 상승의 수혜를 기대할 수 있지만, 모바일 부문에서는 같은 가격 상승이 곧바로 원가 부담으로 이어진다. 세트 사업을 총괄하는 노태문 디바이스경험(DX) 부문장 사장의 부담이 커질 수밖에 없는 이유다.

전날 공개된 삼성 갤럭시 S26 시리즈는 모델과 탑재 용량별로 전작 대비 최소 9만9000원에서 최대 40만원 넘게 출고가가 올랐다. 비용 상승분을 일부 반영한 결과다. 삼성전자는 그간 갤럭시 S24와 S25 시리즈에서 약 3년간 가격 동결 기조를 유지해왔다가 이번에 처음으로 가격 조정에 나섰다. 업계 관계자는 "삼성이 환율과 부품 비용 상승에도 가능한 한 가격을 유지해 왔지만, 메모리 등 부품 가격이 급등하면서 동결 기조를 이어가기 어려워졌다"고 말했다.

노태문 삼성전자 디바이스경험(DX)부문장 사장은 미국 샌프란시스코에서 열린 기자간담회에서 "환율과 부품 가격 상승으로 가격 조정이 필요해졌다"며 인상 배경을 설명했다. 그는 "AI 기능을 유지하고 고도화하는 데 서버·개발 비용 등 추가 부담도 커지고 있다"고 밝혔다. 다만 "국내 가격은 글로벌 주요 시장 대비 경쟁력 있는 수준을 유지하기 위해 최대한 노력하고 있다"고 강조했다.

스마트폰 가격에서 반도체 원가 비중이 커지면서, 삼성전자는 반도체 칩 조달에 있어 복수 공급 전략을 유지하고 있다. 자체 모바일 애플리케이션 프로세서(AP) '엑시노스 2600'의 탑재 확대가 대표적이다.

노 사장은 "갤럭시 S26 시리즈에 가장 많은 비중으로 사용된 메모리는 삼성 반도체 제품"이라면서도 "일부 지역과 모델에는 다른 업체 메모리도 함께 적용하는 멀티소싱 기조를 이어가고 있다"고 말했다. 그는 "성능, 공급 안정성, 지역별 사용 환경 등을 종합적으로 고려해 결정한다"며 엑시노스 적용 역시 이러한 판단에 따른 결과라고 밝혔다.

