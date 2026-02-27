경찰, '장애인 성폭력 의혹' 색동원 시설장 구속 송치

27일 서울중앙지검 구속송치...성폭력처벌법·장애인복지법 위반

입소자 67명 입건 전 조사...4명 추가 수사

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 경찰이 중증 장애인 거주시설 색동원에서 장애인을 성폭행한 혐의를 받는 전 시설장 김모씨를 구속 상태로 검찰에 넘겼다.

27일 경찰에 따르면 서울경찰청 색동원사건 특별수사단은 이날 색동원 전 시설장을 성폭력처벌법, 장애인복지법 위반 혐의로 서울중앙지검에 구속 송치했다.

인천 강화군 중증장애인 거주시설 '색동원'에서 원생들을 대상으로 성폭력과 학대를 한 혐의를 받는 시설장 김모 씨가 서울 서초구 중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. [사진=뉴스핌 DB]

수사단은 불구속 수사 중인 색동원 전직 종사자(교사) 2명은 수사를 마무리하는 대로 사건 발생지인 인천경찰청으로 이송할 예정이다. 이들은 중증장애인 입소자들을 폭행한 혐의를 받고 있다.

경찰은 이와 별도로 색동원에 입소했던 67명에 대해 입건 전 조사(내사)하고 있으며 피조사자 4명도 추가 수사하고 있다. 경찰은 민간기관으로부터 추가 심층보고서도 받아 분석 중이다.

경찰은 색동원 보조금 유용 의혹에 대한 수사도 이어간다. 경찰은 지난 20일 색동원 등에 대한 압수수색에서 확보한 압수품을 분석하고 관련자 조사를 하고 있다.

krawjp@newspim.com