KT-GSMA, MWC26서 공동 백서 발간

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = KT가 GSMA(세계이동통신협회)와 세계 최대 모바일 전시회 'MWC26'에서 '5G 지능형 패킷 코어(Intelligent Packet Core‑Phase2: How The Intelligent Packet Core Drives 5G/5G-A Monetization)' 백서를 공동 발간한다고 27일 밝혔다.
'5G 지능형 패킷 코어'는 기존 통신 기술에 AI기술을 접목해 트래픽을 효율적으로 처리하는 기술이다. KT는 이를 통해 'AI-Native 네트워크'를 소개할 방침이다. 'AI-Native 네트워크'는 AI가 보조 수단이 아닌 핵심 기능을 맡아 네트워크 상태를 판단하고 최적화 작업을 자동으로 수행하는 차세대 통신을 의미한다.
세부적으로는 네트워크와 AI를 구조적으로 결합한 AI-RAN(AI-Radio Access Network)과 AI-Core가 핵심 축이다. KT는 AI-Native 네트워크를 통해 차세대 통신 인프라 고도화에 속도를 내고 6G 시대까지 확장 가능한 지능형 네트워크 구현을 기대하고 있다.
AI-RAN은 통신 트래픽 처리와 AI 작업 과정을 단일 인프라에서 통합 운영하는 구조가 특징이다. 기존 통신망에서는 네트워크 장비, 서버, AI 연산 장비가 개별적으로 운영되었으나, AI-RAN 기반 구조에서는 GPU와 CPU 등 컴퓨팅 자원을 하나의 풀(Pool) 형태로 통합 관리할 수 있다.
이를 통해 서비스 요구와 트래픽 상황에 따라 자원을 유연하게 배분하고, 네트워크 최적화와 학습 등을 포함한 AI 작업을 동시에 수행할 수 있다. KT는 이러한 구조를 통해 무선망 전반의 자원 활용 효율을 크게 향상시킨다는 계획이다.
또 다른 축인 AI-Core는 코어 네트워크 전반에 AI와 머신러닝(Machine Learning) 기술을 적용해 데이터 분석과 운영 자동화를 강화하는 것이 핵심이다. KT는 통화 품질 이슈에 대한 AI 기반 원인 분석, 네트워크 점검 및 소프트웨어 업그레이드 자동화 등을 통해 장애 대응과 운영 효율을 지속적으로 개선하고 있다.
현재 KT는 GSMA에 국내 통신사 중 유일하게 이사회 멤버로 참여하고 있다. 이번 '5G 지능형 패킷 코어' 백서 발간 활동처럼 다양한 글로벌 통신 사업자들과 사업 논의와 기술 협력을 이어가고 있다. 또 GSMA 주관으로 다음달 2일 개막하는 스페인 바르셀로나 MWC26도 참가해 다양한 차세대 네트워크 기술 등을 소개할 예정이다. 올해 '5G 지능형 패킷 코어' 백서는 MWC26 기간 중 GSMA 홈페이지에 공개될 예정이다.
이종식 KT 미래네트워크연구소장 전무는 "AI-RAN과 AI-Core를 중심으로 한 AI-Native 네트워크는 기존 통신망의 한계를 넘어서는 새로운 전환점"이라며 "네트워크와 AI가 유기적으로 결합된 차세대 인프라를 통해 6G를 선도하겠다"고 밝혔다.
yuniya@newspim.com