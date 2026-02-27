'코스피 6300'에 이재용 회장 주식재산 40조 넘었다

삼성전자만 20조 보유...삼성가 4인 합산 91조

정의선 첫 10조 신고…10조 클럽 8명으로 확대

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 코스피가 6300선을 넘자 이재용 삼성전자 회장의 주식평가액이 40조 원을 돌파했다. 삼성전자 단일 종목에서만 20조 원을 넘어섰다.

27일 한국CXO연구소에 따르면 이재용 회장이 보유한 7개 종목의 지난 26일 기준 주식평가액은 40조5986억 원이다. 작년 6월 4일 14조2852억 원에서 268일 만에 26조3134억 원 늘었다. 증가율은 184.2%다.

이 회장 주식재산은 작년 10월 10일 20조 원대에 진입했다. 올해 1월 21일 30조 원을 넘겼다. 이후 37일 만에 40조 원대로 올라섰다.



상승의 중심에는 삼성전자가 있다. 이 회장은 삼성전자 9741만4196주를 보유했다. 지난 26일 종가 21만8000원을 적용한 평가액은 21조2362억 원이다. 개인 주주가 단일 종목에서 20조 원을 기록한 것은 처음이다.

작년 6월 4일 삼성전자 지분 가치는 5조6305억 원이었다. 268일 만에 15조6057억 원 불었다. 상승률은 277.2%다. 같은 기간 주가는 5만7800원에서 21만8000원으로 뛰었다.

삼성물산도 힘을 보탰다. 이 회장의 삼성물산 지분 가치는 5조3462억 원에서 12조8479억 원으로 증가했다. 7조5016억 원, 140.3% 상승이다. 주가는 15만7800원에서 36만 원으로 올랐다.

지난 26일 기준 삼성생명(4조9902억 원), 삼성SDS(1조3618억 원)도 조 단위 평가액을 기록했다.

삼성가 4인의 합산 주식재산은 91조4620억 원이다. 홍라희 삼성미술관 리움 명예관장 19조2107억 원, 이부진 호텔신라 사장 16조9496억 원, 이서현 삼성물산 사장 14조7051억 원이다. 100조 원 달성 가능성도 거론된다.



정의선 현대차 회장도 지난 26일 10조4634억 원으로 첫 10조 클럽에 이름을 올렸다. 정몽구 명예회장도 지난 25일 10조 원을 신고했다. 10조 클럽 개인 주주는 8명으로 늘었다.

서정진 셀트리온 회장 16조6029억 원, 조정호 메리츠금융지주 회장 12조8244억 원도 포함됐다.

비오너 임원 주식재산도 급증했다. 노태문 삼성전자 사장은 9만8557주로 214억 원을 넘겼다. 박학규 사장도 6만519주로 131억 원을 기록했다. 100억 원 이상 임원은 2명이다. 50억 원 초과 임원은 13명으로 늘었다.

오일선 한국CXO연구소 소장은 "최근 주가 상승의 배경에는 시장의 신뢰 회복이 자리 잡고 있다"며 "투명성 강화를 위한 제도 개선에 대한 기대와 기업 실적 개선에 대한 확신이라는 두 축이 맞물리며 주식시장을 달구고 있다"고 말했다.

