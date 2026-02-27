KB국민은행, 시니어 고객 대상 'KB두뇌건강 지킴이' 서비스 오픈

시니어 고객의 주요 관심사를 반영한 건강·금융 맞춤형 콘텐츠 제공

영업점 상담 예약 기능 연계해 전문가와 상담… 금융 접근 편의성 제고

[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = KB국민은행(은행장 이환주)은 지난 26일 시니어 고객을 위한 'KB두뇌건강 지킴이' 서비스를 선보였다.

'KB두뇌건강 지킴이'는 치매 예방 등 시니어 고객의 주요 관심사를 반영한 건강·금융 정보 제공 서비스로, KB스타뱅킹 자산관리 메뉴에서 이용할 수 있다.

[사진=KB국민은행]

해당 서비스는 두뇌 건강 테스트와 OX퀴즈 등 간단한 체험형 콘텐츠를 통해 시니어 고객이 인지 능력 등을 스스로 점검해볼 수 있도록 구성했다.

또한 '치매 간편 계산기'를 통해 병원 입원, 장기요양시설 이용 등 상황별로 치매 진단 시 예상되는 비용을 계산하고 비교할 수 있으며, 실제 사례를 바탕으로 사전증여나 후견제도 등 노후 대비에 도움이 되는 정보 콘텐츠도 함께 제공한다.

아울러 영업점 상담 예약 기능을 연계해 치매안심신탁 등 관련 상품과 서비스에 대해 전문가 상담을 신청할 수 있도록 아우르며 금융 접근 편의성도 높였다. 이를 통해 시니어 고객이 건강 관리와 자산 보호를 아우르는 노후 대비 정보를 보다 종합적으로 확인할 수 있도록 지원할 예정이다.

KB국민은행 관계자는 "이번 서비스는 시니어 고객이 일상 속에서 건강 관리와 자산 보호를 함께 점검할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다"며 "앞으로도 시니어 고객의 삶 전반에 든든한 노후 금융 파트너로서의 역할을 이어 가겠다"고 말했다.

