전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.28 (토)
KYD 디데이
글로벌·중국 특파원

속보

더보기

연준 굴스비 "올해 추가 금리 인하 가능…다만 서두르진 않을 것"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

"인플레이션 진전 확인 후 신중 결정"

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 오스턴 굴스비 시카고 연방준비은행 총재가 올해 금리를 추가로 인하할 가능성에 대해 낙관적인 입장을 보이면서도, 인플레이션이 연준 목표치인 2%로 실제로 하락하는 경로에 있다는 증거가 확인되기 전에는 서두르지 않을 것이라고 강조했다.

26일(현지시각) 로이터통신과 야후파이낸스 등에 따르면 굴스비 총재는 전미비즈니스경제학자협회(NABE) 연설에서 "올해 금리를 추가로 인하할 수 있다는 점에 대해 비교적 낙관적인 편"이라면서도 "이는 인플레이션이 실제로 2% 목표로 돌아가는 경로에 있다는 진전을 보여줄 때에만 가능하다"고 말했다.

그는 이날 폭스뉴스 인터뷰에서도 "2026년 중 금리가 여러 차례 더 내려갈 수 있다는 데 어느 정도 확신이 있다"면서 "다만 인플레이션이 목표치로 확실히 내려가고 있다는 증거가 나오기 전에 금리 인하를 너무 앞당겨(front-load) 단행하고 싶지는 않다"고 강조했다.

오스턴 굴스비 시카고 연방준비은행 총재.[사진=로이터 뉴스핌]

◆ "현재 금리, 제약적이라고 단언하기 어려워"

연준이 선호하는 인플레이션 지표인 개인소비지출(PCE) 물가 기준으로 지난해 12월 근원(core) 인플레이션은 3%를 기록했다.

굴스비 총재는 "인플레이션이 3%인 상황에서는 우리의 금리 정책이 과연 제약적(restrictive)이라고 단정하기 어렵다"며, 물가를 감안한 실질 기준금리가 중앙은행이 경제를 자극도 억제도 하지 않는 중립(neutral) 수준에 근접했거나 다소 낮은 수준일 수 있다고 평가했다.

◆ 관세·서비스 물가에 경계…"상품 인플레 정점 미루면 악재"

그는 특히 관세로 인해 가격이 오른 상품 부문의 인플레이션을 예의주시하고 있다고 밝혔다.

여러 연구에서 미국이 관세 비용의 대부분을 떠안고 있는 것으로 나타났지만, 이 부담이 소비자 가격에 얼마나, 또 앞으로 얼마나 더 전가될지 여전히 불확실하다는 설명이다.

굴스비 총재는 "상품 인플레이션이 정점을 찍었어야 할 시점을 계속 넘겨서까지 높게 유지된다면 좋은 신호가 아니다"고 지적했다.

서비스 물가에 대해서도 경계심을 드러냈다. 그는 주거비를 제외한 서비스 인플레이션이 지난 1년간 약 3.3% 수준에서 좀처럼 내려오지 않고 있다며 "이 부분은 관세 때문이라고 보기 어려워, 단기간에 사라질 일시적 현상이라고 낙관하기 힘들다"고 말했다. 그러면서 "우리는 경계를 늦추지 말아야 한다"고 덧붙였다.

◆ 고용시장·대법원 관세 판결 영향

노동시장에 대해 굴스비 총재는 전반적으로 안정적이라고 평가하면서도, 낮은 신규 채용과 낮은 해고율이 여전히 높은 정책·경제 불확실성을 반영한다고 진단했다.

그는 트럼프 대통령이 긴급 경제 권한을 사용해 부과했던 광범위한 관세를 연방대법원이 무효화한 최근 판결이 이런 고용 패턴을 당분간 이어지게 할 수 있다고 내다봤다.

굴스비 총재는 "우리가 이 상황에서 벗어나고 있다는 증거는 아직 없다"며 "오히려 새로운 충격이 불확실성을 더 강화하고 있다. 낮은 채용과 낮은 해고는 전통적인 경기 순환이라기보다 예측 불가능성에서 비롯된 현상"이라고 설명했다.

◆ "관세 완화 땐 인플레 진정·인하 여지 확대"

다만 그는 이번 대법원 판결로 관세율이 실제 낮아질 경우에는 인플레이션 완화 속도가 빨라질 여지도 있다고 언급했다.

굴스비 총재는 "관세 부담이 줄어들고, 서비스 물가도 점차 안정을 찾는다면 연말까지 연준이 금리를 여러 차례 인하할 수 있는 여지가 생길 것"이라면서도 "지금 단계에서 중요한 것은 인플레이션이 2% 목표로 되돌아가고 있다는 신뢰할 만한 데이터를 확인할 때까지 인하를 서두르지 않는 것"이라고 거듭 강조했다.

 

kwonjiun@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'모텔 연쇄 살인' 피의자 신상공개 검토 [서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 검찰이 '강북 모텔 연쇄 살인 사건' 피의자인 20대 여성 김모 씨에 대한 신상공개 여부를 검토 중이다. 26일 검찰 따르면 서울북부지검은 김씨 신상 공개 여부를 논의하기 위해 신상정보공개심의위원회 개최를 검토하고 있다. [서울=뉴스핌] 최상수 기자 = 서울북부지검 검찰은 2024년 1월 시행된 중대범죄신상공개법에 따라 강력범죄 등 특정중대범죄 혐의가 있는 피의자를 신상정보공개심의위원회에 회부해 신상 공개 여부를 결정할 수 있다. 피해자 유족도 김씨 신상 정보 공개를 요구하고 있다. 김씨 범행으로 숨진 두 번째 피해자 A씨 유족 법률대리인인 남언호 변호사는 이날 보도자료를 통해 "(김씨 범행은) 우리 사회가 경험한 가장 냉혹하고 계획적인 연쇄 범죄 중 하나"라며 "그럼에도 경찰이 신상 공개를 하지 않겠다는 내부 방침을 정한 사실을 납득할 수 없다"고 강조했다.  이에 앞서 서울 강북경찰서는 지난 19일 오전 살인과 마약류 관리법 위반 혐의로 김씨를 서울북부지검에 구속 송치했다. 김씨는 지난해 12월 중순부터 이달 9일까지 20대 남성 3명에게 벤조디아제핀계 약물이 든 음료를 건네 2명을 숨지게 하고 1명이 의식을 잃게 한 혐의를 받는다. 김씨는 경찰 조사에서 병원에서 처방받은 약물을 숙취해소제에 타서 들고 다녔다고 진술했다. 또 남성들에게는 모텔 등에서 의견이 충돌해 이를 건넸다고 주장했다. 그러나 경찰은 김씨가 첫 범행 이후 약물 양을 늘렸다고 진술한 점, 휴대전화 포렌식 자료 등을 볼 때 사망 가능성을 충분히 인지했던 것으로 판단하고 상해치사가 아닌 살인죄를 적용해 검찰에 송치했다. 다만 경찰은 이번 사건이 신상공개 요건을 충족하지 않는다고 판단해 김씨 신상을 비공개했다.  한편 경찰은 지난달 24일 김씨가 다른 남성에게 약물이 든 음료를 건네 의식을 잃게 한 정황을 추가로 확인하고 조사하고 있다. calebcao@newspim.com 2026-02-26 17:38
사진
이부진, 아들 서울대 입학식 참석 [서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 이부진 호텔신라 사장이 26일 서울 관악구 서울대학교에서 열린 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현군의 입학을 축하했다. 이 사장은 이날 모친인 홍라희 리움미술관 명예관장과 함께 서울대를 찾아 임군의 입학을 기념해 사진을 찍기도 했다.  [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 이부진 호텔신라 사장(사진 왼쪽)과 홍라희 리움미술관 명예관장이 26일 서울 관악구 서울대학교 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현군의 입학을 축하하고 있다.  khwphoto@newspim.com 임군은 최근 서울 휘문고등학교를 졸업하고 2026학년도 수시모집 전형으로 서울대 경제학부에 합격했다. 고교 시절 내신 성적이 상위권이었으며 대학수학능력시험에서도 한 문제만 틀린 것으로 알려졌다. 서울대 26학번이 된 임군은 외삼촌인 이재용 삼성전자 회장(서울대 동양사학과 87학번)의 후배가 됐다. 이날 입학식 현장에서 이 사장의 패션도 눈길을 끌었다. 이 사장은 크림색 계열의 디올 재킷에 에르메스 버킨백을 매치한 차분한 차림으로 참석했다. 단정한 헤어스타일과 절제된 스타일링으로 재계 인사다운 단아한 이미지를 보였다는 평가가 나왔다. [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 이부진 호텔신라 사장(사진 왼쪽)과 홍라희 리움미술관 명예관장이 26일 서울 관악구 서울대학교 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현 군의 입학을 축하하고 있다. khwphoto@newspim.com nrd@newspim.com 2026-02-26 16:27

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동