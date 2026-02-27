전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.28 (토)
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

KX이노베이션, 매출 3461억·영업익 385억 달성

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

일본·필리핀·베트남 레저 사업 확장 가속화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 글로벌 레저 전문기업 KX이노베이션은 연결기준 매출액 3461억원, 영업이익 385억원, 당기순이익 292억원을 달성했다고 27일 밝혔다.

회사에 따르면 안정적인 방송·엔터 사업과 국내 레저사업의 호조, KX그룹이 글로벌 레저기업으로 도약하기 위한 초석인 일본 토조노모리CC(63H)의 성과가 일부 반영되면서 그 효과가 나타났다.

특히 종속회사 KX하이텍이 반도체·AI·데이터센터 등 전방 산업 호황의 훈풍에 힘입어 고부가가치 신제품 개발, 원가 절감 전략 등을 통해 수익성을 높여 이익이 큰 폭으로 상승했다. 또한 KX넥스지가 차세대 보안 솔루션 PQC VPN의 국내 최초 개발 인증을 획득했고, 공격적인 고객사 유치 전략을 펼치며 호실적을 달성한 것이 KX이노베이션의 성장 동력이 된 것으로 분석됐다.

KX이노베이션 로고. [사진=KX이노베이션]

다만 전년 실적 대비 매출액은 14%, 당기순이익은 70% 각각 하락했다. 이는 2024년에 매각을 완료한 떼제베CC(36H)의 매각에 따른 일회성 처분이익 발생과 해당 자산이 연결 실적에서 제외되면서 발생했다. KX그룹은 "자산 매각을 적기에 마무리해 확보한 투자 성과 재원을 기반으로, 해외 레저 사업 확대를 위한 발판을 마련했다. 지난 2024년 대비 2025년의 하락한 실적은 2026년의 기저효과로 나타날 것"이라고 설명했다.

KX그룹은 그동안 확보한 재원을 활용해 지난해 일본 토조노모리CC 인수를 시발점으로 해외 포트폴리오 확장에 속도를 내고 있다. 필리핀 클락(Clark) 지역 내 단일 최대 민간 복합 레저 개발 사업의 착공에 돌입했으며, 이르면 내년 하반기 오픈을 예정하고 있어 실적 상승에 즉시 기여할 것으로 판단하고 있다. 아울러 오랜 숙원사업인 베트남 후에성 골프리조트 단지 개발 착공도 순차적으로 진행해 아시아 주요 거점을 연결하는 레저 네트워크 구축에 속도를 높이고 있다.

한편 모태 사업인 방송 사업이 시장의 관심을 받고 있다는 공시가 같은날 씨씨에스를 통해 진행됐다. KX이노베이션은 최근 종합유선방송사업자(SO)인 씨씨에스충북방송의 최대주주 변경을 위한 우선협상자로 선정됐다. 씨씨에스충북방송은 26일 KX이노베이션과 주식양수도계약을 체결했다고 공시했다.

회사 관계자는 "그간 오랜 기간 축적해온 준비와 투자 성과가 2025년 토조노모리CC를 기점으로 본격적으로 가시화되며 실적에 반영되기 시작했다"며, "필리핀과 베트남 등 주요 프로젝트의 착공 및 방송사업의 확장도 순차적으로 추진해 사업을 안정적으로 확대하고 글로벌 기업으로의 도약 속도를 높혀 수익성과 기업가치를 동시에 끌어올릴 것"이라고 전했다.

nylee54@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'모텔 연쇄 살인' 피의자 신상공개 검토 [서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 검찰이 '강북 모텔 연쇄 살인 사건' 피의자인 20대 여성 김모 씨에 대한 신상공개 여부를 검토 중이다. 26일 검찰 따르면 서울북부지검은 김씨 신상 공개 여부를 논의하기 위해 신상정보공개심의위원회 개최를 검토하고 있다. [서울=뉴스핌] 최상수 기자 = 서울북부지검 검찰은 2024년 1월 시행된 중대범죄신상공개법에 따라 강력범죄 등 특정중대범죄 혐의가 있는 피의자를 신상정보공개심의위원회에 회부해 신상 공개 여부를 결정할 수 있다. 피해자 유족도 김씨 신상 정보 공개를 요구하고 있다. 김씨 범행으로 숨진 두 번째 피해자 A씨 유족 법률대리인인 남언호 변호사는 이날 보도자료를 통해 "(김씨 범행은) 우리 사회가 경험한 가장 냉혹하고 계획적인 연쇄 범죄 중 하나"라며 "그럼에도 경찰이 신상 공개를 하지 않겠다는 내부 방침을 정한 사실을 납득할 수 없다"고 강조했다.  이에 앞서 서울 강북경찰서는 지난 19일 오전 살인과 마약류 관리법 위반 혐의로 김씨를 서울북부지검에 구속 송치했다. 김씨는 지난해 12월 중순부터 이달 9일까지 20대 남성 3명에게 벤조디아제핀계 약물이 든 음료를 건네 2명을 숨지게 하고 1명이 의식을 잃게 한 혐의를 받는다. 김씨는 경찰 조사에서 병원에서 처방받은 약물을 숙취해소제에 타서 들고 다녔다고 진술했다. 또 남성들에게는 모텔 등에서 의견이 충돌해 이를 건넸다고 주장했다. 그러나 경찰은 김씨가 첫 범행 이후 약물 양을 늘렸다고 진술한 점, 휴대전화 포렌식 자료 등을 볼 때 사망 가능성을 충분히 인지했던 것으로 판단하고 상해치사가 아닌 살인죄를 적용해 검찰에 송치했다. 다만 경찰은 이번 사건이 신상공개 요건을 충족하지 않는다고 판단해 김씨 신상을 비공개했다.  한편 경찰은 지난달 24일 김씨가 다른 남성에게 약물이 든 음료를 건네 의식을 잃게 한 정황을 추가로 확인하고 조사하고 있다. calebcao@newspim.com 2026-02-26 17:38
사진
이부진, 아들 서울대 입학식 참석 [서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 이부진 호텔신라 사장이 26일 서울 관악구 서울대학교에서 열린 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현군의 입학을 축하했다. 이 사장은 이날 모친인 홍라희 리움미술관 명예관장과 함께 서울대를 찾아 임군의 입학을 기념해 사진을 찍기도 했다.  [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 이부진 호텔신라 사장(사진 왼쪽)과 홍라희 리움미술관 명예관장이 26일 서울 관악구 서울대학교 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현군의 입학을 축하하고 있다.  khwphoto@newspim.com 임군은 최근 서울 휘문고등학교를 졸업하고 2026학년도 수시모집 전형으로 서울대 경제학부에 합격했다. 고교 시절 내신 성적이 상위권이었으며 대학수학능력시험에서도 한 문제만 틀린 것으로 알려졌다. 서울대 26학번이 된 임군은 외삼촌인 이재용 삼성전자 회장(서울대 동양사학과 87학번)의 후배가 됐다. 이날 입학식 현장에서 이 사장의 패션도 눈길을 끌었다. 이 사장은 크림색 계열의 디올 재킷에 에르메스 버킨백을 매치한 차분한 차림으로 참석했다. 단정한 헤어스타일과 절제된 스타일링으로 재계 인사다운 단아한 이미지를 보였다는 평가가 나왔다. [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 이부진 호텔신라 사장(사진 왼쪽)과 홍라희 리움미술관 명예관장이 26일 서울 관악구 서울대학교 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현 군의 입학을 축하하고 있다. khwphoto@newspim.com nrd@newspim.com 2026-02-26 16:27

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동